Petkimspor Yalovaspor ile Deplasmanda

İZMİR,

BASKETBOL Süper Ligi'nde üst üste 2 kritik galibiyetle hem son 2 hafta öncesi rahatlayan hem de Play-In oynama hesapları yapmaya başlayan Aliağa Petkimspor yarın sezonun son deplasman maçında Yalovaspor'a konuk olacak. Yalova 90. Yıl Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Ligde 28 maçta 11 galibiyeti bulunan Petkimspor, 7 galibiyetle sonuncu olup psikolojik olarak havlu atan rakibini yenerse Play-In oynama umutlarını artıracak. Petkim normal sezonu evinde haftaya Bursaspor'u ağırlayarak noktalayacak.