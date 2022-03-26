Petkimspor zorlu deplasmanda - Son Dakika
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Petkimspor zorlu deplasmanda

26.03.2022 10:36
Petkimspor zorlu deplasmanda

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezon boyunca düşme hattında son sırada yer aldıktan sonra üst üste 2 kritik galibiyetle kurtuluş ateşini yakan Aliağa Petkimspor, yarın lig ve Euroleague'in son şampiyonu Anadolu Efes'e konuk olacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezon boyunca düşme hattında son sırada yer aldıktan sonra üst üste 2 kritik galibiyetle kurtuluş ateşini yakan Aliağa Petkimspor, yarın lig ve Euroleague'in son şampiyonu Anadolu Efes'e konuk olacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Aliağa temsilcisi ligde son 6 hafta öncesi 24 maçta 5 galibiyetle halen düşme hattında yer alıyor. Anadolu Efes ise bu sezon ligde çıktığı 22 maçta 17 galibiyet aldı.


- İzmir
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Basketbol Süper Ligi, Anadolu Efes, Euroleague, Aliağa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Petkimspor zorlu deplasmanda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Petkimspor zorlu deplasmanda - Son Dakika
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