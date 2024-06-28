Petlas 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 2. ayağı Ankara'da başladı

Spor

Petlas 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın Ankara'da düzenlenecek 2. ayağının seremonik startı yapıldı.

Ankara Offroad Spor Kulübü tarafından Çankaya Belediyesine bağlı Mühye köyünde düzenlenecek etkinliğin seremonik startı, Lozan Parkı'nda gerçekleştirildi.

Organizasyona katılacak 27 araç ve 54 sporcunun katıldığı startta, çeşitli etkinlikler de yapıldı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun ilk başkanı merhum Oyman Atabay anısına düzenlenecek yarışta sporcular, yarın saat 10.35'ten itibaren orman etabını 4 kez geçecek. Ekipler, pazar günü ise saat 11.00'de başlayacak seyirci etabında mücadele edecek.