PETLAS 2026 Offroad Şampiyonası'nın final ayağı Karasu'da 25 araçla sürdü - Son Dakika
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PETLAS 2026 Offroad Şampiyonası'nın final ayağı Karasu'da 25 araçla sürdü

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PETLAS 2026 Offroad Şampiyonası\'nın final ayağı Karasu\'da 25 araçla sürdü
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PETLAS 2026 Offroad Şampiyonası'nın final ayağının ikinci gününde 50 sporcu, 25 araçla 47 kilometrelik parkuru bitirmek için Karasu'da mücadele etti. Arazi şartlarında zorlanan bazı ekipler yarışı yarıda bırakırken yarın Karasu Kum Fırtınası etabı 3 kez geçilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan PETLAS 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 6. ve final ayağı, Karasu etabıyla sürdü.

Karasu Belediyesi, Spor Toto, Salados, TRT Spor ve Karasu İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin (KARSAŞ) katkılarıyla 54 Otomobil Sporları Kulübü tarafından organize edilen şampiyonanın ikinci gününde, pilotlar Karasu Mahallesi sahil mevkisinde bir araya geldi.

Hazırlıklarını tamamlayan 50 sporcu, 25 araçla 47 kilometrelik parkuru 4 etap halinde en kısa sürede bitirebilmek için mücadele etti.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte sporcular birbiriyle kıyasıya yarıştı. Bazı ekipler, araçlarının arazi şartlarında zorlanması nedeniyle yarışı yarıda bırakarak etabı tamamlayamadı.

Yarışlar, yarın Karasu Mahallesi sahilindeki parkurda seyircilerin takip edebileceği 47 kilometrelik Karasu Kum Fırtınası etabının 3 kez geçilmesiyle tamamlanacak.

Kaynak: AA
OtomobilSporSon Dakika

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SON DAKİKA: PETLAS 2026 Offroad Şampiyonası'nın final ayağı Karasu'da 25 araçla sürdü - Son Dakika
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