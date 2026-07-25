PETLAS 2026 Offroad Şampiyonası Vezirköprü\'de Başladı

PETLAS 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası 4. Ayak Vezirköprü Yarışı başladı.

Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Vezirköprü Kaymakamlığı, Vezirköprü Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle gerçekleştirilen organizasyon kapsamında Vezirsuyu Tabiat Parkı'nda düzenlenen yarışın orman etabına 21 araç ve 42 pilot katıldı.

Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül'ün startını verdiği yarışta sporcular, araçlarıyla zorlu orman yolunu geçerek etabı tamamladı.

Organizasyon kapsamında yarın seyirci özel etabı gerçekleştirilecek ardından da ödül töreni düzenlenecek.