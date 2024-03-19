Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2. ayağı Ege Rallisi Marmaris'te düzenlenecek

Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2. ayağı Ege Rallisi, 22-24 Mart tarihlerinde Marmaris'te düzenlenecek.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun açıklamasına göre Ege Rallisi, 33. yılını, geçmişte 3 kez Dünya Ralli Şampiyonası'na (WRC) da ev sahipliği yapan Marmaris'te kutlayacak.
Start seremonisi 22 Mart Cuma günü saat 18.00'de Marmaris Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilecek yarış, 24 Mart Pazar günü saat 14.00'te başlayacak ödül töreniyle tamamlanacak.
Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Kadınlar Komisyonu başkanlığına seçilen Burcu Çetinkaya'nın yardımcı pilotluğunu, WRC'de yarış kazanan tek kadın Michele Mouton'un da yan koltuğunda oturan Fabrizia Pons yapacak.
Şampiyona tarihinin unutulmaz isimlerinden Volkan Işık'ın GP Garage My Team adına etaplara geri döneceği organizasyonda, öncü güvenlik aracının pilot koltuğunda ise şarkıcı Fatma Turgut yer alacak.
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Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in kulüple ilgili söylediği sözlere karşılık düzenlediği basın toplantısında, "Hiçbir siyasi partinin başkanıyla ya da mensubu ile hiç ters düşmedim. Çünkü burada her siyasetten arkadaşımız var.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özbek, Türk futbolunun geleceği için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun alacağı kararların önemine vurgu yaptı. Ayrıca, Ali Koç'un istifası, Süper Kupa'nın ertelenmesi ve sözleşme yenilemeleri hakkında da bilgi verdi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrasında yaşanan olaylara ilişkin, "O görüntüler incelendiğinde iki tarafın da sporcuları tarafından karşılıklı arbedeler söz konusu" dedi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylardan sorumlu herkesin ceza alması gerektiğini vurgulayarak, Türk futbolunun geleceği için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) alacağı kararların önemli olduğunu belirtti.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılılar olarak gerginliği arttıracak bir söylem içinde olmayacaklarını belirtti. Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yapacakları görüşmenin iptal edildiğini ve Türk sporundaki gerginliğin incelenmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, Fenerbahçe'nin iç işlerine karışmadıklarını ve Türk futboluna fayda sağlayacak kararların arkasında olduklarını ifade etti.
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 yendiği maçta 2 gol atan Fred'in eşi Monique Salum, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, ''Ula Hamsi Tuttum Seni'' yer alması ise dikkat çekti.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Atatürk Stadyumu'nun 1500 kişilik tribünlerinin yıkımı için çalışmalara başlandı. İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, yıkım kararının teknik ekiplerin incelemeleri sonucunda alındığını belirtti ve yeni tribünlerin en kısa sürede tamamlanacağını söyledi.
Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, sporcularının 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda alınan bronz madalyayı Paris'te gümüş veya altına çevirmeyi başarabilecek düzeyde olduğunu söyledi. Çelen, sporcuların başarılarıyla Türkiye'yi cimnastikte tanıttıklarını ve hedeflerinin her zaman çıtayı yükseltmek olduğunu belirtti.
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