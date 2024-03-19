Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2. ayağı Ege Rallisi Marmaris'te düzenlenecek - Son Dakika
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Spor

Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2. ayağı Ege Rallisi Marmaris'te düzenlenecek

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Ege Rallisi, Marmaris'te gerçekleştirilecek. Yarış, 22-24 Mart tarihleri arasında yapılacak ve 33. yılını kutlayacak. Start seremonisi Marmaris Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilecek ve ödül töreniyle tamamlanacak. Yarışta, Burcu Çetinkaya ve Fabrizia Pons gibi önemli isimler de yer alacak.

19.03.2024 12:37  Güncelleme: 13:08
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Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2. ayağı Ege Rallisi, 22-24 Mart tarihlerinde Marmaris'te düzenlenecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun açıklamasına göre Ege Rallisi, 33. yılını, geçmişte 3 kez Dünya Ralli Şampiyonası'na (WRC) da ev sahipliği yapan Marmaris'te kutlayacak.

Start seremonisi 22 Mart Cuma günü saat 18.00'de Marmaris Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilecek yarış, 24 Mart Pazar günü saat 14.00'te başlayacak ödül töreniyle tamamlanacak.

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Kadınlar Komisyonu başkanlığına seçilen Burcu Çetinkaya'nın yardımcı pilotluğunu, WRC'de yarış kazanan tek kadın Michele Mouton'un da yan koltuğunda oturan Fabrizia Pons yapacak.

Şampiyona tarihinin unutulmaz isimlerinden Volkan Işık'ın GP Garage My Team adına etaplara geri döneceği organizasyonda, öncü güvenlik aracının pilot koltuğunda ise şarkıcı Fatma Turgut yer alacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2. ayağı Ege Rallisi Marmaris'te düzenlenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2. ayağı Ege Rallisi Marmaris'te düzenlenecek - Son Dakika
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