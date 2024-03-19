Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2. ayağı Ege Rallisi Marmaris'te düzenlenecek

Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e cevap verdi

Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in kulüple ilgili söylediği sözlere karşılık düzenlediği basın toplantısında, "Hiçbir siyasi partinin başkanıyla ya da mensubu ile hiç ters düşmedim. Çünkü burada her siyasetten arkadaşımız var.