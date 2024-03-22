Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2. ayağı Ege Rallisi Marmaris start aldı - Son Dakika
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Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2. ayağı Ege Rallisi Marmaris start aldı

Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası\'nın 2. ayağı Ege Rallisi Marmaris start aldı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2. ayağı olan Ege Rallisi Marmaris, Muğla'da start aldı. Marmaris Atatürk Meydanı'ndaki seremoni startı, Muğla Valisi İdris Akbıyık, TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı ve il protokolü tarafından verildi. Ekipler, yarışın ilk gününde İçmeler Mahallesi'ndeki etabı geçerek ilçe girişindeki garaja ulaştı. Ege Rallisi, 33. yılını kutluyor ve yarışlar Bayır parkurunda tamamlanacak. Marmaris, geçmiş yıllarda 3 kez Dünya Ralli Şampiyonası'na ev sahipliği yapmıştır. Şampiyonada, Volkan Işık'ın GP Garage My Team adına yarışlara geri döndüğü ve Fatma Turgut'un ise öncü güvenlik aracının pilot koltuğunda yer aldığı belirtilmiştir.

22.03.2024 22:47
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Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2. ayağı "Ege Rallisi Marmaris" start aldı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından gerçekleştirilen organizasyonun Marmaris Atatürk Meydanı'ndaki seremoni startı Muğla Valisi İdris Akbıyık, TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı ve il protokolünce verildi.

Klasik ve ralli otomobilleri, seyircilerin yoğun ilgisi altında seremoni startının ardından İçmeler Mahallesi'ndeki 1,8 kilometrelik SSS Marmaris etabını geçerek ilçe girişindeki garaja geldi.

Ege Rallisi 33. yılını kutluyor

Ekipler, yarın Petrol Ofisi Maxima (7,15 kilometre) etabıyla başlayıp Remed Assistance (16,90 kilometre) yarışıyla devam edecekleri mücadeleyi Bayır parkurunda (10 kilometre) bitirecek.

Yarış, 24 Mart Pazar günü Ula İlçesi Akyaka Mahallesi'nde Kuyucak (8 Kilometre) etabıyla start alıp, Akyaka (powerstage) (20,80 kilometre) etabını geçtikten sonra Sarnıç (14,25 kilometre) parkuruyla tamamlanacak.

Geçmiş yıllarda 3 kez Dünya Ralli Şampiyonası'na (WRC) da ev sahipliği yapan Marmaris'te Ege Rallisi 33. yılını kutluyor.

Şampiyona tarihinin önemli isimlerinden Volkan Işık'ın GP Garage My Team adına etaplara geri döndüğü organizasyonda, öncü güvenlik aracının pilot koltuğunda ise Türk rock müziği sanatçılarından Fatma Turgut yer alıyor.

Turgut, Türkiye'de ilk kez şampiyonada öncü güvenlik aracı olarak elektrikli bir otomobil kullandı.

Kaynak: AA

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