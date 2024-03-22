Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2. ayağı "Ege Rallisi Marmaris" start aldı.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından gerçekleştirilen organizasyonun Marmaris Atatürk Meydanı'ndaki seremoni startı Muğla Valisi İdris Akbıyık, TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı ve il protokolünce verildi.
Klasik ve ralli otomobilleri, seyircilerin yoğun ilgisi altında seremoni startının ardından İçmeler Mahallesi'ndeki 1,8 kilometrelik SSS Marmaris etabını geçerek ilçe girişindeki garaja geldi.
Ege Rallisi 33. yılını kutluyor
Ekipler, yarın Petrol Ofisi Maxima (7,15 kilometre) etabıyla başlayıp Remed Assistance (16,90 kilometre) yarışıyla devam edecekleri mücadeleyi Bayır parkurunda (10 kilometre) bitirecek.
Yarış, 24 Mart Pazar günü Ula İlçesi Akyaka Mahallesi'nde Kuyucak (8 Kilometre) etabıyla start alıp, Akyaka (powerstage) (20,80 kilometre) etabını geçtikten sonra Sarnıç (14,25 kilometre) parkuruyla tamamlanacak.
Geçmiş yıllarda 3 kez Dünya Ralli Şampiyonası'na (WRC) da ev sahipliği yapan Marmaris'te Ege Rallisi 33. yılını kutluyor.
Şampiyona tarihinin önemli isimlerinden Volkan Işık'ın GP Garage My Team adına etaplara geri döndüğü organizasyonda, öncü güvenlik aracının pilot koltuğunda ise Türk rock müziği sanatçılarından Fatma Turgut yer alıyor.
Turgut, Türkiye'de ilk kez şampiyonada öncü güvenlik aracı olarak elektrikli bir otomobil kullandı.
Son Dakika › Spor › Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2. ayağı Ege Rallisi Marmaris start aldı - Son Dakika
Türkiye Ragbi Federasyonu 2024 faaliyet programında yer alan Büyükler Beyzbol5 Kulüpler Türkiye Şampiyonası, Balıkesir'de başladı. Şampiyonaya 9 kulüp katılıyor. Beyzbol5 sporunun Türkiye'de 3 yıldır yapılmasına rağmen Avrupa şampiyonluğuna sahip olduklarını belirten Türkiye Ragbi Federasyonu Beyzbol5 Asbaşkanı Metin Özpeker, gençlerin bu spora yoğun ilgisi olduğunu ve sporun ülkede artmasını hedeflediklerini söyledi. Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp ise şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ve spor turizminin ilimize katkı sağlaması için bu tür organizasyonları devamlı yapacaklarını ifade etti.
A Milli Futbol Takımı, Macaristan ile oynadığı hazırlık maçında Galler maçına göre ilk 11'de 9 değişiklik yaptı. Teknik direktör Vincenzo Montella, oyunculara şans verirken, milli formayı ilk kez giyecek olan Can Uzun ve Oğuz Aydın da kadroda yer aldı. Ayrıca, Enes Ünal 1 yıl aradan sonra milli formayla sahaya çıktı. Hakan Çalhanoğlu ise A Milli Takım formasını en fazla giyen oyuncular sıralamasında 8. sıraya yükseldi.
Polonya Wroclaw'da düzenlenen 46. Uluslararası Çocuk Eskrim Turnuvası'nda Türk sporcular, 13 yaş altı erkekler epede Toprak Peşkersoy gümüş, Toprak Bulakeri bronz madalya kazandı. Ayrıca, 11 yaş altı erkek epede Burak Sayan bronz madalya elde etti. Turnuva, 25 Mart'ta sona erecek.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Ege Otomobil Spor Kulübü (EOSK) tarafından düzenlenen 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ikinci yarışı olan Ege Rallisi, Muğla'nın Marmaris ilçesinde seremoni startı ile başladı. 64 ralli aracı ve 20 klasik otomobilin katıldığı rallide startlar, Muğla Valisi İdris Akbıyık, İl jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, il ve ilçe protokolünce verildi. Rallide ayrıca Cumhuriyetin ilk kadın otomobil yarışçısı Samiye Cahide Morkaya anısına Klasik Otomobil Kulübü tarafından düzenlenen seremoni startı da gerçekleştirildi. Ralli, 24 Mart Pazar günü tamamlanacak.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Özel Milli Judo Takımı, 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda takım halinde şampiyon oldu. Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda özel milli judocular, takım müsabakalarında mücadele etti. İlk takım müsabakası grubunda Hırvatistan'ı 5-1, Portekiz'i 4-2, İtalya'yı 5-2 yenerek finale yükselen özel milli judo takımı, finalde Portekiz'i 5-1 yenerek takım halinde dünya şampiyonu oldu.
Ümit Milli Takım, İstanbul'da özel maçta karşılaştığı Gürcistan'ı 2-1 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekibin gollerini Semih Kılıçsoy ve Bertuğ Yıldırım atarken, Gürcistan'ın golünü Giorgi Abuashvili kaydetti. Ümit Milli Takım, bir sonraki maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor Kulübü, Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi Futbol Takımı'nın Türkiye Liseler Arası Okul Sporları futbol müsabakalarında şampiyon olduğunu duyurarak, takımı tebrik etti. Şampiyon olan liseli sporcular, Çin'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Trabzon ve Türkiye'yi temsil edecek.
Antalya Spor Salonu'nda oynanan maçta, Türkiye'nin Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Meksika'yı 7-2 mağlup etti. Milli takımın gollerini Resul Orakçı (3) ve Anıl Koçak (4) attı. Yarı finale çıkmayı garantileyen milli takım, son maçında Brezilya ile karşılaşacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?