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PFDK'dan 3 Süper Lig ekibine para cezası - Son Dakika

PFDK'dan 3 Süper Lig ekibine para cezası

30.12.2021 23:09
PFDK'dan 3 Süper Lig ekibine para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Yukatel Kayserispor ve Göztepe'ye taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32'şer bin TL, İttifak Holding Konyaspor'a ise stadyuma usulsüz seyirci alınması nedeniyle 125 bin TL para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Yukatel Kayserispor ve Göztepe'ye taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32'şer bin TL, İttifak Holding Konyaspor'a ise stadyuma usulsüz seyirci alınması nedeniyle 125 bin TL para cezası verdi. Kurul ayrıca, Konyasporlu Serdar Gürler'i de cezalı olmasına rağmen akredite alanda yer alması sebebiyle 5 bin TL para cezasına çarptırdı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nca alınan kararlar şöyle:

"1- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübünün, 27.12.2021 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY ALT TRİBÜN D, F ve G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,2- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübünün, 27.12.2021 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 125.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü sporcusu SERDAR GÜRLER'in, cezalı olmasına rağmen akredite alanda yer almasından dolayı 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- GÖZTEPE A.Ş.'nin, 26.12.2021 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu DOĞU TRİBÜNÜ 212 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, karar verilmiştir."


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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, İttifak Holding, Para Cezası, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor PFDK'dan 3 Süper Lig ekibine para cezası - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: PFDK'dan 3 Süper Lig ekibine para cezası - Son Dakika
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