PFDK'dan Beşiktaş'a Para Cezası - Son Dakika
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Spor

PFDK'dan Beşiktaş'a Para Cezası

PFDK, Beşiktaş'a derbi sonrası 558 bin TL para cezası ve görevliye 120 gün hak mahrumiyeti verdi.

01.11.2024 11:39
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray derbisinde taraftarlarının neden olduğu olaylardan dolayı Beşiktaş'a 558 bin TL para cezası verdi. Ayrıca aynı müsabakanın ardından spor muhabiri Emre Kaplan'a saldırıda bulunan Beşiktaş görevlisi Sezgin Gülnar'a da 120 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklanan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 31.10.2024 tarih ve 18 sayılı toplantısında aldığı kararlar şöyle:

" Adana Demirspor'un, 25.10.2024 tarihinde oynanan Adana Demirspor - Sivasspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT'nin 36/1-ç maddesi uyarınca ve aynı talimatın 4/2. maddesinin uygulanması suretiyle 1 milyon 800 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oy çokluğu)

Aynı müsabakada Adana Demirspor idarecisi Bedirhan Durak'ın, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 200 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oy çokluğu)

Aynı müsabakada Adana Demirspor antrenörü Nedim Askeri'nin, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 58 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Hatayspor Kulübünün, 26.10.2024 tarihinde oynanan Hatayspor - Kayserispor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, stadyumda yer alan koltukların numaralandırılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Kayserispor Kulübünün, 26.10.2024 tarihinde oynanan Hatayspor - Kayserispor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün Kuzey Üst D2 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Göztepe'nin, 26.10.2024 tarihinde oynanan Göztepe - Trabzonspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 157 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Göztepe'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün Kuzey 206 ve Kuzey 207 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Göztepe sporcusu Anthony Junior Dennis'in, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

Trabzonspor'un 26.10.2024 tarihinde oynanan Göztepe - Trabzonspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 90 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oy çokluğu)

Aynı müsabakada Trabzonspor'un, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 210 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün Kuzey 209 Misafir blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Gaziantep Futbol Kulübü'nün 27.10.2024 tarihinde Gaziantep Stadyumunda oynanan Gaziantep FK - Konyaspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT'nin 36/1-ç maddesi uyarınca ve aynı talimatın 4/2. maddesinin uygulanması suretiyle 1 milyon 800 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oy çokluğu)

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'ın, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 200 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oy çokluğu)

Konyaspor Kulübünün, 27.10.2024 tarihinde oynanan Gaziantep FK - Konyaspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Galatasaray'ın 28.10.2024 tarihinde oynanan Galatasaray - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün 106-107-108-206-207-208, Güney Tribün 118-119-120-218-219-220 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Beşiktaş'ın, 28.10.2024 tarihinde oynanan Galatasaray - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 300 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün 418-419-420 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Beşiktaş'ın, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Beşiktaş'ın, statüye aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Beşiktaş'ın, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 90 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,(oy çokluğu)

Aynı müsabakada Beşiktaş görevlisi Sezgin Gülnar'ın, basın mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-c maddesi uyarınca hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılması, olayın oluş şekli ve adı geçen kişinin eyleminin ağırlığı dikkate alınarak cezanın 'üst sınırdan' tayin edilmesi ve sevke konu eylemin bir basın mensubuna yönelik ve görevini yaptığı esnada gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT'nin 4/2. maddesi uyarınca 'üst sınırdan tayin edilen cezanın 1/3 oranında arttırılarak' 120 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor PFDK'dan Beşiktaş'a Para Cezası - Son Dakika

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