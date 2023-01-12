PFDK'dan İrfan Can Kahveci'ye 2 maç ceza - Son Dakika
Üye Girişi

PFDK'dan İrfan Can Kahveci'ye 2 maç ceza

12.01.2023 17:00
PFDK'dan İrfan Can Kahveci'ye 2 maç ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye 2 maç men cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye 2 maç men cezası verdi. Ayrıca Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da Başakşehir müsabakasından sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle 75 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

TFF'nin resmi sitesinden PFDK kararlarına ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Beşiktaş'ın, 07.01.2023 tarihinde oynanan Beşiktaş - Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Spor Toto Kuzey Alt Tribün 108 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Kasımpaşa'nın, 07.01.2023 tarihinde oynanan Beşiktaş - Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İhtar Cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün 404'nolu blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Ümraniyespor Kulübü sporcusu Anıl Demir'in, 08.01.2023 tarihinde oynanan Giresunspor - Ümraniyespor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 26 000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Corendon Alanyaspor Kulübü'nün, 09.01.2023 tarihinde oynanan Alanyaspor - Trabzonspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Corendon Airlines Kuzey Tribünü Kuzey Kale Arkası D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki evsahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Corendon Alanyaspor Kulübü'nün, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Trabzonspor'un, 09.01.2023 tarihinde oynanan Corendon Alanyaspor - Trabzonspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün A ve B nolu bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Trabzonspor taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu misafir tribün A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Fenerbahçe'nin, 08.01.2023 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Galatasaray Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112 000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Fenerium Alt G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Fenerbahçe taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribünü D, E, L, M, Spor Toto Tribünü D, E, Maraton Üst Tribünü G ve H bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Fenerbahçe'nin, talimata aykırı eylemi nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe sporcusu İrfan Can Kahveci'nin, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

Galatasaray'ın, 08.01.2023 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Galatasaray Spor Toto Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın, 09.01.2023 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir - Adana Demirspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 75 gün hak mahrumiyeti ve 70.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 26.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fatih Karagümrük Kulübü'nün, 08.01.2023 tarihinde oynanan Fatih Karagümrük - Konyaspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Galatasaray derbisinde kart görmüştü! İrfan Can Kahveci'nin cezası açıklandı Galatasaray derbisinde kart görmüştü! İrfan Can Kahveci'nin cezası açıklandı PFDK, Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'ye 2 maç ceza verdi PFDK, Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'ye 2 maç ceza verdi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor PFDK'dan İrfan Can Kahveci'ye 2 maç ceza - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:54 Adana'da bir genç kız, "Beni zorla götürmeye çalışıyorlar" diyerek 2 saat boyunca arabanın altında saklandı
10:52 Vatandaşa, "Hükümetin memur ve emeklilere yaptığı yüzde 30 zam oranından memnun musunuz?" diye soruldu! İşte son anketten dikkat çeken sonuçlar
10:29 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 18,78 seviyesinden işlem görüyor
10:32 Mini etekle ders anlatan öğretmen, sosyal medyada gündem oldu: Tepki gösteren de var savunan da
09:55 6'lı Masa'nın 10 saat süren toplantısının ardından ilk sözler: Adayı açıklamanın vakti geldi
09:47 Bursa'da cezaevi aracına düzenlenen terör saldırısının azmettiricisi Zeki Gürbüz, MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi
09:44 Alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen ve polis çevirmesine takılan şarkıcı Berkay Şahin, 2 yıl trafikten men edildi
09:14 BDDK, cep telefonları için yapılan taksit düzenlemesinde limitleri yükseltti
09:07 Rusya ile ABD arasında Soğuk Savaş dönemini hatırlatan gerginlik! Sınıra füze yerleştirme tehdidi geldi
09:03 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklarımıza yönelik Şeker Ölçüm Cihazı Yardımımızda başvurularını başlattık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2023 17:47:50. #1.12#
SON DAKİKA: PFDK'dan İrfan Can Kahveci'ye 2 maç ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement