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PFDK'den, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Sancak'a 3 ay hak mahrumiyeti cezası - Son Dakika

PFDK'den, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Sancak'a 3 ay hak mahrumiyeti cezası

17.02.2022 21:48
PFDK'den, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Sancak'a 3 ay hak mahrumiyeti cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'a 3 ay hak mahrumiyeti ve toplam 113 bin lira para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'a 3 ay hak mahrumiyeti ve toplam 113 bin lira para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Sancak'a Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Adana Demirspor- Beşiktaş maçı sonrası soyunma odası koridorlarında hakemlere yönelik hakaretleri nedeniyle 3 ay hak mahrumiyeti ve 100 bin lira para cezasının yanı sıra sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle de 13 bin lira ceza verilmesine hükmetti.

Kurul ayrıca Sancak'ın maç sonu yaptığı açıklamalarla ilgili olarak TFF'nin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapmış olduğu başvuru sonucunun beklenmesine ve bu nedenle incelemenin devamına karar verdi.

Adana Demirspor Kulübü, merdivenlerin boş bırakılmaması gerekçesiyle 25 bin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle de 96 bin lira ceza alırken, bazı tribünlerde bulunan taraftarların müsabakalara girişi 1 maç, 110 bloka giriş yapanların ise 2 maçlığına elektronik biletlerinin bloke edilmesine karar verildi. ???????

Kurul, Atakaş Hatayspor'a taraftarlarının sebep olduğu saha olayları nedeniyle 32 bin lira, İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'a 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası verilmesi yönünde karar aldı.

Ayrıca, flaş röportajlarının 30 dakika içinde tamamlanmaması ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle Galatasaray Kulübü'nün toplam 182 bin lira ceza aldığı açıklandı.

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Adana Demirspor, Murat Sancak, Para Cezası, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor PFDK'den, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Sancak'a 3 ay hak mahrumiyeti cezası - Son Dakika Spor


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