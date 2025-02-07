PFDK'dan Sivasspor'a hükmen mağlubiyet kararı - Son Dakika
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Spor

PFDK'dan Sivasspor'a hükmen mağlubiyet kararı

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PFDK, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kocaelispor maçında idari tedbirli durumdaki Murat Paluli'nin oynatılması nedeniyle Sivasspor'un 3-0 hükmen mağlup ilan edildiğini açıkladı.

07.02.2025 20:49  Güncelleme: 20:55
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PFDK, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kocaelispor maçında idari tedbirli durumdaki Murat Paluli'yi oynatan Sivasspor'u 3-0 hükmen mağlup saydı.

SİVASSPOR, 3-0 HÜKMEN MAĞLUP SAYILDI

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kocaelispor maçında idari tedbirli durumdaki Murat Paluli'yi oynatan Sivasspor'la ilgili Profesyonel Futbol disiplin kurulu kararını verdi. PFDK, 3-0 hükmen mağlup ilan edildiğini açıkladı.

TFF'DEN AÇIKLAMA GELDİ

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "NET GLOBAL SİVASSPOR Kulübünün, 04.02.2025 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-NET GLOBAL SİVASSPOR Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması müsabakasında, idari tedbirli futbolcunun müsabakada oynamasından dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22/f ve 23/4. maddeleri uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA,

Aynı müsabakada NET GLOBAL SİVASSPOR Kulübü sporcusu MURAT PALULİ hakkında, idari tedbirli olmasına rağmen müsabakada oynaması suretiyle Tedbire Uymama Eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,(oyçokluğu)

Aynı müsabakada NET GLOBAL SİVASSPOR Kulübü görevlisi TAYLAN OKAN İŞÇİ'nin, idari tedbire uyulmaması eylemine iştiraki nedeniyle FDT'nin 50/1-c maddesi uyarınca 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 148.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Karar verilmiştir."

PFDK\'dan Sivasspor\'a hükmen mağlubiyet kararı

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Son Dakika Spor PFDK'dan Sivasspor'a hükmen mağlubiyet kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Mehmet Ali:
    Tescilli olanlar mutlaka bir skandala karışıyor... 41 6 Yanıtla
  • Tayfur:
    anadolu kulüpleri fbli başkanlardan kurtulmalı 32 9 Yanıtla
  • Mehmet Ali:
    Yıllar değişiyor şikeciler değişmiyor... 22 6 Yanıtla
  • Çelikk:
    Yarın acısını rezilataştan çıkaracak 23 0 Yanıtla
  • Tayfur:
    hatta anadolu kulüpleri fbli antrenörlerden de kurtulmalı 17 6 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    Eskişehir Sivas bejekem febem bunlar UEFA dan tescilli şikecilerdir. girip bakabilirsiniz ömür boyu silinmeyecek kara leke 18 3 Yanıtla
  • Mehmet Ali:
    artık şaşırmıyoruz bile 17 2 Yanıtla
  • Türk:
    hoca bir gün ferhata ters binmiş, ferhat demiş ki hocam eşeğe neden ters bindin? hoca da demiş ki, deyyus, eŞŞEK yerine an ana mı ters binseydim? ferhat da zevke gelmişşş ahahahahaaa 12 2 Yanıtla
  • Mehmet Ali:
    alıştık bunlara haber değeri bile yok 11 2 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    ula hamsi tuttum seni, seni gidi seni seni :D:D:D Memooooş sana bir şey givmiş de çıkmıyor galiba :)))) 3 9 Yanıtla
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