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PFDK'den Sivassporlu Yatabare'ye 3, Alanyasporlu Juanfran'a 2 maç ceza - Son Dakika

PFDK'den Sivassporlu Yatabare'ye 3, Alanyasporlu Juanfran'a 2 maç ceza

10.02.2022 21:54
PFDK'den Sivassporlu Yatabare'ye 3, Alanyasporlu Juanfran'a 2 maç ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Demir Grup Sivassporlu futbolcu Mustapha Yatabare'ye 3, Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Juanfran'a ise 2 maç men cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Demir Grup Sivassporlu futbolcu Mustapha Yatabare'ye 3, Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Juanfran'a ise 2 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasındaki Gaziantep FK maçında kırmızı kart gören Demir Grup Sivassporlu futbolcu Mustapha Yatabare'ye 3 maç men ve 13 bin lira, Galatasaray karşılaşmasında oyundan atılan Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Juanfran'a 2 maç men cezası verdiği bildirildi.

Kurulun Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran'a medyaya yapmış olduğu açıklamalar kaynaklı sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 20 bin lira para cezası kestiği kaydedildi. Disiplin kurulunun Trabzonspor mücadelesinde atılan Kasımpaşa antrenörü Sami Uğurlu'ya 1 maç men ve 13 bin lira para cezası verilmesine hükmettiği belirtildi.

PFDK'nin Beşiktaş Kulübüne, Fraport TAV Antalyaspor müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle toplam 296 bin lira para cezası kestiği vurgulandı.

Altay'a, 2 haftayı aşan süre boyunca herhangi bir mazeret göstermeksizin yedek kulübesinde teknik sorumlu bulundurmamasından dolayı 250 bin lira ceza verildiği kaydedildi.

Göztepe'ye, Altay derbisinde merdiven boşluklarına taraftar alınması ve saha olayları nedenlerinden toplam 82 bin, Fenerbahçe'ye, Medipol Başakşehir maçındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 50 bin, Trabzonspor'a, Kasımpaşa mücadelesindeki saha olayları nedeniyle 48 bin, Çaykur Rizespor'a ise Adana Demirspor karşılaşmasında takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9 bin lira para cezası uyguladığı aktarıldı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonsporlu bazı taraftarların da elektronik bilet kapsamındaki kartlarının, bir sonraki iç saha müsabakası için bloke edildiği bildirildi.

Disiplin kurulunun ayrıca, Spor Toto 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği'nde forma giyen Aaron Tshibola'ya 1 maç men, aynı lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a ise 39 bin, Tuzlaspor'a ise 32 bin lira para cezası verdiği belirtildi.

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Futbol Federasyonu, Mustapha Yatabare, Para Cezası, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor PFDK'den Sivassporlu Yatabare'ye 3, Alanyasporlu Juanfran'a 2 maç ceza - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: PFDK'den Sivassporlu Yatabare'ye 3, Alanyasporlu Juanfran'a 2 maç ceza - Son Dakika
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