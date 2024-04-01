PFDK, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a para cezası verdi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe ve Trabzonspor'a 400 bin TL, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a da 39 bin TL para cezası verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:
"1- Beşiktaş idarecisi Hüseyin Yücel hakkında, 21.03.2024 tarihinde resmi (X) hesabından yapmış olduğu paylaşımında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,
2- Fenerbahçe Başkanı Yıldırım Ali Koç'un, 13.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 39 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Fenerbahçe'nin, 13.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 400 bin TL para cezası ile cezalandırılması,
3- Galatasaray hakkında, 13.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,
Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek hakkında, 13.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,
4- Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın, 20.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 39 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Trabzonspor'un, 20.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 400 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde altyapı kategorisinde play-off'a kalan Samsatdpor, Adıyaman Gençler Birliğispor'u mağlup ederek şampiyon oldu. Penaltı atışları sonucunda 9-8'lik skorla şampiyon olan Samsatsporlu gençler ileri tarihlerde bölge müsabakalarında Adıyaman'ı temsil edecek. U-16 Takımı Teknik Sorumlusu Rıdvan Elpeze, takımın performansından memnuniyetini dile getirerek teşekkürlerini iletti.
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Bodrum FK ile karşılaşacak. Mücadele Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak. Siyah-beyazlılar, maçı kazanarak 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Bilet satışları ise www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden devam ediyor.
2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta mücadele edecek A Milli Kadın Futbol Takımı için medya günü etkinliği gerçekleştirildi. Teknik direktör Necla Güngör Kıragası, takımın hedeflerini ve maçlarını değerlendirdi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Karaman Futbol Kulübü Başkanı Süleyman Han ile yönetim kurulu üyeleri görevlerinden istifa etti.
Fenerbahçe'de Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Trabzonspor maçının ardından PFDK'ye sevk edilen futbolcular ve görevliler hakkında konuştu. Sevklere tepki gösteren Pekin, "Değerli Camiamız, Trabzonspor karşılaşmasında maruz kaldığımız organize ve planlı linç girişimi sonrasında, sporcularımızın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi, tüm gerçekleri bir kez daha gözler önüne sermiştir" dedi.
Adanaspor'da uzun yıllar futbol oynayan ve kaptanlığını yapan 2 çocuk babası Vedat Bayraktar, yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeniyle bugün sabah vefat etti. Adanaspor'da yöneticilik de yapan Bayraktar'ın cenazesi yarın Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Kulüp, Vedat Bayraktar'ın vefatını derin üzüntüyle karşıladığını ve ailesine başsağlığı dilediğini açıkladı.
Fenerbahçe Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Trabzonspor maçının ardından futbolcuların PFDK'ya sevk edilmesine tepki göstererek, sporcuların kendilerini savunma haklarının yok sayıldığını belirtti.
A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta oynayacakları maçlara değinerek, takımın gelişimi ve hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Kıragası, Erzincan'da oynayacakları maçta dolu bir stadyum beklediklerini belirtti.
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