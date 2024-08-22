PFDK, Göztepe'ye Fenerbahçe maçı nedeniyle 2 maç saha kapama cezası verdi
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe ile Göztepe arasında oynanan maçta yaşanan olaylar nedeniyle Göztepe'ye 2 maç saha kapama cezası verdi. İstanbul'da gerçekleşen maçta çıkan olaylar sonucunda PFDK, Göztepe'yi cezalandırdı. Göztepe, önümüzdeki 2 maçını seyircisiz oynayacak.
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23.08.2024 08:02:01. #1.12#
SON DAKİKA: PFDK, Göztepe'ye Fenerbahçe maçı nedeniyle 2 maç saha kapama cezası verdi - Son Dakika
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