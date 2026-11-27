PROFESYONEL Futbol Disiplin Kurulu Fenerbahçe'ye Kocaelispor deplasmanında yaşanan olaylar nedeniyle 1 milyon 150 bin lira para cezası verdi. Kocaelispor 1 milyon 200 bin lira, Beşiktaş ise 1 milyon 80 bin lira para cezası aldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 26.11.2026 tarih ve 25 sayılı toplantısında almış olduğu kararları açıkladı.

PFDK tarafından alınan kararlar şu şekilde:

1- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin, 21.11.2026 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 407 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- GALATASARAY A.Ş.'nin, 21.11.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-SAMSUNSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY TRİBÜN GÜNEY ÜST C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

GALATASARAY A.Ş. idarecisi MARUF GÜNEŞ hakkında, müsabaka sonrası medyaya müsabakada görevli hakem hakkında açıklamalarda bulunması nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

3- SAMSUNSPOR A.Ş.'nin, 21.11.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-SAMSUNSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KUZEY ÜST E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

SAMSUNSPOR A.Ş. Başkanı YÜKSEL YILDIRIM hakkında; müsabaka sonrası medyaya ve sosyal medya hesabından (X) müsabakada görevli hakem hakkında açıklamalarda bulunması nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

4- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 21.11.2026 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında,

taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü hakkında, müsabaka sonrası Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda, müsabakada görevli hakem hakkında açıklamalarda bulunulması nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü Başkanı NAHİT EREN hakkında, müsabaka sonrası Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda, müsabakada görevli hakem hakkında açıklamalarda bulunulması nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

5- KOCAELİSPOR Kulübünün, 21.11.2026 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU MARATON ÜST TRİBÜN 327, 301, DOĞU MARATON ALT TRİBÜN 126, 101, GÜNEY KALE ARKASI ALT TRİBÜN 207 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada KOCAELİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 420.000.-TL PARA CEZASIile cezalandırılmasına, F DT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu DOĞU MARATON ALT TRİBÜN 126 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen DOĞU MARATON ALT TRİBÜN 126 numaralı bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi kulüp olduğu müsabakada bloke edilmesine,

Aynı müsabakada KOCAELİSPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 4. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 500.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KOCAELİSPOR Kulübünün, talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KOCAELİSPOR Kulübü görevlisi FAZLI ÖZKUT'un, müsabaka görevlisine yönelik hakaret ve tehditleri nedeniyle FDT'nin 41/1-c maddesi uyarınca 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 21.11.2026 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 670.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 316-A, 316-B, 317 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 125.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 75.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi BARIŞ GÖKTÜRK hakkında, 21.11.2026 tarihinde sosyal medya hesabından (X) yaptığı Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları ve müsabakada görevli hakem hakkında açıklamalarda bulunması nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

7- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübünün, 22.11.2026 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan ŞEHİTLER TRİBÜNÜ GÜNEY KALE ARKASI GÜNEY ALT D-GÜNEY ALT E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

8- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 22.11.2026 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 800.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KUZEY ÜST B-KUZEY ÜST C bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Başkanı SERDAL ADALI hakkında, müsabaka sonrası medyaya yapmış olduğu beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

9- ARCA ÇORUM FK'nın, 23.11.2026 tarihinde oynanan İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK-ARCA ÇORUM FK Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KUZEY ÜST E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Karar verilmiştir."