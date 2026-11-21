Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grupta Pazar günü oynanacak Kayseri derbisinde Kayseri Şekerspor ile Kocasinan Şimşekspor karşı karşıya gelecek.

PGL 3. Grupta mücadele veren Kayseri Şekerspor ile Kocasinan Şimşekspor ligin 7.haftasında karşı karşıya gelecek. Zirve mücadelesi veren Kayseri Şekerspor ve Kocasinan Şimşekspor derbi hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladılar. 15 puanla 3.sırada yer alan Kayseri Şekerspor ile 12 puanla 4.sırada yer alan Kocasinan Şimşekspor arasında oynanacak olan Kayseri derbisi büyük heyecana sahne olması bekleniyor. 22 Kasım Pazar günü Sümer Stadı'nda oynanacak olan Kayseri Şekerspor ile Kocasinan Şimşekspor maçı saat 14.00'de başlayacak ve hakem Abdulbaki Özküçük düdük çalacak.