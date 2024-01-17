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Philadelphia 76ers, Denver Nuggets'ı mağlup etti - Son Dakika
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Philadelphia 76ers, Denver Nuggets'ı mağlup etti

NBA'de Philadelphia 76ers, Denver Nuggets'ı 126-121 yenerek galibiyet elde etti. Joel Embiid'in 41 sayı ve 10 asistlik performansı önemli rol oynadı. Türk basketbolcu Furkan Korkmaz ise maçta skor katkısı sağlayamadı. Diğer maçlarda Phoenix Suns, Sacramento Kings'i 119-117 yendi ve Los Angeles Clippers, Oklahoma City Thunder'ı 128-117 mağlup etti.

Philadelphia 76ers, Denver Nuggets\'ı mağlup etti
17.01.2024 - 10:01,  Güncelleme: 10:12
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, konuk ettiği Denver Nuggets'ı 126-121 mağlup etti.

NBA'e 3 maçla devam edilirken 76ers, Nuggets'ı 5 sayı farkla yendi.

Philadelphia 76ers'ta Joel Embiid 41 sayı ve 10 asistle "double-double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı.

76ers forması giyen Türk basketbolcu Furkan Korkmaz, maçta sayı katkısı veremedi.

Nuggets'ta Nikola Jokic ise 25 sayı ve 19 ribaunt ile oynadı.

Günün diğer maçlarında ise Phoenix Suns, evinde Sacramento Kings'i 119-117 yenerken, Los Angeles Clippers ise konuk ettiği Oklahoma City Thunder'ı 128-117 mağlup etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Philadelphia 76ers, Denver Nuggets'ı mağlup etti - Son Dakika
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