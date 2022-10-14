- Philippe Clement: "Yediğimiz ikinci golden sonra takım dağıldı"

TRABZON - Monaco Teknik Direktörü Philippe Clement, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, yedikleri ikinci golden sonra takımın dağıldığını ve oyunun bütünlüğünü kaybettiklerini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 4. haftasında Fransız temsilcisi Monaco deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Monaco Teknik Direktörü Philippe Clement, "Bu akşam maçın iki tane dönüm noktası vardı, maça çok iyi başladık. 43. dakikaya kadar kaleye şutlarımız oldu ama 43. dakikada ender görülen bir pozisyonla yenilmemesi gereken bir gol yedik. İkinci yarının başında da kornerden gelen topta golü yedik ve bundan sonra tamamen oyun düzenimiz bozuldu. Bu dakikadan sonra takım dağıldı, oyunun bütünlüğünü kaybettik ve maalesef kötü bir sonuç aldık. İkinci golden sonra oyun bütünlüğümüzü kaybettik. Oyunun sonucu da gördüğünüz gibi bir hoş bir şekilde olmadı. Geçtiğimiz haftalarda birlikte kazandığımız gibi bugün de birlikte kaybettik. İkinci golden sonra oyuncularım bireysel oynamaya başladı, oyun disiplininden koptuk. Trabzonspor ile grupta sıralama değişti. İki maçımız daha var. Bu maçların sonuçlarına göre puan durumunda değişiklikler olacaktır" dedi.