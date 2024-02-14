Phoenix Suns, Sacramento Kings\'i mağlup etti

NBA'de Phoenix Suns, evinde mücadele ettiği Sacramento Kings'i 130-125'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmada Phoenix'te Kevin Durant 28 sayı, 11 ribaund ile oynarken, Sacramento'da ise Domantas Sabonis 35 sayı, 18 ribaund ve 12 asistle triple-double yaptı.
NBA'de normal sezon 5 karşılaşma ile devam etti. Phoenix Suns, Footprint Center'da karşılaştığı Sacramento Kings'i 130-125'lik skorla mağlup ederek, bu sezonki 32. galibiyetini aldı. Phoenix'te Kevin Durant 28 sayı, 11 ribaund, Devin Booker 25 sayı, 9 asist ve Eric Gordon da 23 sayı, 3 asistle oynadı. Ligdeki 23. yenilgisini alan Sacramento Kings'te ise Domantas Sabonis'in 35 sayı, 18 ribaund ve 12 asistlik triple-double performansı yetmezken, De'Aaron Fox da 40 sayı, 9 ribaund ile oynadı. Sabonis ayrıca NBA kariyerinde 50. kez triple-double yaptı.
Boston'dan üst üste 5. galibiyet
Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, deplasmanda mücadele ettiği Brooklyn Nets'i 118-110'lık skorla yenerek üst üste 5, toplamda da 42. galibiyetini kazandı. Boston'da Jayson Tatum 41 sayı, 14 ribaund, Jaylen Brown 19 sayı, 4 asist ile oynayarak galibiyeti getirdi. Bu sezonki 32. yenilgisini alan Brooklyn Nets'te ise Mikal Bridges 27 sayı, 3 asist ve Cam Thomas 26 sayı, 4 asistle mücadeleyi tamamladı.
NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:
Orlando Magic: 113 - Oklahoma City Thunder: 127
Brooklyn Nets: 110 - Boston Celtics: 118
Milwaukee Bucks: 97 - Miami Heat: 123
Portland Trail Blazers: 109 - Minnesota Timberwolves: 121
Phoenix Suns: 130 - Sacramento Kings: 125
Los Angeles Lakers: 125 - Detroit Pistons: 111 - İSTANBUL
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