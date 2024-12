Piatek: \'Kazanmaya geldik!\'

Spor

UEFA Konferans Ligi'nin 6. ve son haftasında bugün Belçika ekibi Cercle Brugge'e konuk olacak RAMS Başakşehir'in Polonyalı golcüsü Krzysztof Piatek, kazanmaya geldiklerini, Heidenheim maçındaki gibi oynayarak adlarını play-off etabına yazdırmak istediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in gol krallığı yarışında Trabzonsporlu Simon Banza ile birlikte 10'ar golle zirvede yer alan ve UEFA Konferans Ligi'nde attığı gollerle de adından söz ettiren Krzysztof Piatek, Belçika'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Cercle Brugge ile final gibi bir maç oynayacaklarını belirten Piatek, "Umarım maçı kazanacağız. Bizim için çok önemli bir karşılaşma. Belçika'ya kazanmaya geldik. Müsabakayı kazanıp UEFA Konferans Ligi'nde play-off'lara kalmak istiyoruz." dedi.

Konferans Ligi'ne kötü başladıklarını hatırlatan Polonyalı oyuncu, "Problemli başladık ve sıkıntılı maçlar oynadık. Petrocub maçında sonuç daha iyi olmalıydı. O maçta özellikle mental olarak iyi olmadığımızı düşünüyorum ama Heidenheim karşısında her şeyi iyi yaptık ve kazandık. Yine kazanarak Konferans Ligi'ne devam etmek istiyoruz. Zor bir takıma karşı oynayacağız. Belçika takımları her zaman zorlu rakipler. Bizim kendimize odaklanmamız gerekiyor, ben de bunu yapıyorum. Kendi futbolumuzu oynarsak bu maçı kazanacağımızı düşünüyoruz. Takım olarak çekinmiyoruz. Heidenheim maçındaki gibi oynarsak bu maçı kazanabiliriz." ifadelerini kullandı.

Piatek, Başakşehir'in geçmişte Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldığının hatırlatılması üzerine, "Umarım bu başarıyı tekrarlayabiliriz. Kulübün ve takımın istediği bu. Bu sezon maç yoğunluğu çok fazla. Üç günde bir maç oynuyoruz. Son dönemde fiziksel olarak bir düşüş yaşamış olabiliriz. Ligde de puanlar kaybettik ama bununla nasıl başa çıkabileceğimizi artık çok iyi biliyoruz. Maç maç bakıp, daha iyisini yapmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

"Gol kralı olmak gibi bir hedefim şu an yok"

Polonyalı milli oyuncu, Trabzonsporlu Simon Banza ile birlikte Süper Lig'deki gol krallığı yarışında 10'ar golle zirvede olmasıyla ilgili, şunları söyledi:

"Dürüst olmak gerekirse şu an gol krallığı yarışıyla ilgilenmiyorum. Gol kralı olmak gibi bir hedefim şu an yok. Bizim için en önemli şey Cercle Brugge maçı. Ben gol attıkça takım kazanacaktır. Önemli olan da kulübümüz. Formda olursam daha da fazla gol atacağım. Ligde son 5 maça geldiğimizde gol krallığı yarışı hakkında daha fazla şey düşünebilirim. Türkiye Ligi'nde çok iyi forvetler var. Avrupa seviyesinde oynamış isimler Dzeko, Osimhen ve Immobile gibi... Gerçekten harika oyuncular. Güzel bir gol krallığı yarışı geçiyor ama şu an sadece Cercle Brugge maçını düşünüyorum."

"Grubumuza İspanya yerine Hollanda'nın gelmesi bizim için daha iyi olabilir"???????

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda, Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda/İspanya eşleşmesinin kaybedeni, Polonya, Finlandiya, Litvanya ve Malta ile eşleşen Polonya'nın şansını değerlendiren Krzysztof Piatek, "Aslında çok zor bir grup değil ama İspanya ya da Hollanda'dan biri grubumuzda olacak. İkisi de çok büyük takım. Diğer takımlar karşısında ise favori olduğumuzu söyleyebilirim. Rakibimiz olacak İspanya ya da Hollanda karşısında sürpriz yapıp, doğrudan Dünya Kupası'na katılmak, olmazsa play-off'tan Dünya Kupası biletini almak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Piatek, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye gibi İspanya-Hollanda eşleşmesinin sonucunu beklediklerini hatırlatarak, "Bizim için G Grubu'na İspanya yerine Hollanda'nın gelmesi daha iyi olabilir. Çünkü son turnuvada onlara karşı iyi maçlar oynadık. EURO 2024'te de İspanya'ya karşı beraberliğimiz var. Bu takımlara karşı başa baş mücadele edebiliriz. Biz elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye çok yetenekli oyunculara sahip"

Polonyalı milli oyuncu, geçtiğimiz yıl hazırlık maçında karşılaştıkları Türk Milli Takımı hakkında, "Türk Milli Takımı, Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu gibi çok iyi ve çok yetenekli oyunculara sahip. Orta sahaları çok kaliteli. Umarım Türkiye ile birlikte Dünya Kupası'na katılırız. Oynadığımız hazırlık maçında biz biraz daha iyi görüntü verdik. Takım olarak daha iyiydik ve o maçı kazandık. Biz daha takım gibi oynuyoruz ama Türkiye'nin gerçekten çok kaliteli oyuncuları var." açıklamasında bulundu.

Piatek, Polonya Milli Takımı'nda birlikte görev yaptıkları Robert Lewandowski hakkında, "Lewandowski gelmiş geçmiş en iyi forvetlerden biri. Onunla birlikte oynamak benim için bir keyif." şeklinde konuştu.

Deneyimli golcü, son olarak gelecek planlarıyla ilgili, "Dürüst olmak gerekirse, geleceği çok fazla düşünmüyorum. Başakşehir'e gelene kadar çok fazla takım değiştirdim. Kiralık gittiğim takımlar da oldu. Şu an burada gerçekten mutluyum. Tüm maçlarda oynamaktan mutluyum. Takım olarak hedeflerimize odaklandık. Brugge maçını kazanıp play-off'a katılım hakkı kazanmak istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.