Pina: İyi Bir Başlangıç Yaptık

19.08.2025 01:17
Trabzonsporlu Wagner Pina, Kasımpaşa galibiyetiyle 2'de 2 yapmanın önemini vurguladı.

Trabzonsporlu futbolcu Wagner Pina, Süper Lig'de 2'de 2 yapmanın kendileri için çok iyi bir başlangıç olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 1-0'lık skorla mağlup ederek ligde 2'de 2 yaptı. Müsabakanın ardından bordo-mavililerin yeni transferlerinden 22 yaşındaki futbolcu Wagner Pina, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ligde 2'de 2 yaparak iyi bir başlangıca imza attıklarını belirten Pina, "Bizim adımıza lige gayet iyi bir başlangıç oldu. Aslında zor bir maç olacağının bilincindeydik. Kasımpaşa'nın iyi bir takım olduğunun bilincindeydik. Bugün üç puanı almayı başardık. Bu bizi çok mutlu ediyor. Taraftarlarımıza da buraya kadar gelerek bizi 90 dakika destekledikleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile oynayacakları maç hakkında görüşlerini paylaşan 22 yaşındaki oyuncu, "Haftanın önemli maçlarından bir tanesi olacak. Biz maç maç bakıyoruz. Özellikle içerde oynadığımız her maça kazanmak için çıkıyoruz. Yine kazanmak için çıkacağız ve umuyorum da kazanacağız" dedi.

"Süper Lig'in yarışmacı bir lig olduğunu söyleyebilirim"

Takıma adaptasyon sürecini hızlı atlattığını aktaran Wagner Pina, "Burası zor bir lig. İyi takımlardan oluşan, iyi oyuncuların olduğu bir lig. Yarışmacı bir lig olduğunu söyleyebilirim. Burada maç kazanabilmek kolay değil. Adaptasyon sürecim iyi ve hızlı gidiyor. Bunda takım arkadaşlarımın ve kulübümüzün etkisi büyük. Herkes çok yardımcı olmaya çalışıyor. Lige hızlı adapte olduğumu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

"İki maçtır gol yememek ve üstüne altı puan kazanabilmek çok önemli"

Ligin ilk iki maçını 1-0'lık skorlarla kazandıklarının hatırlatılması üzerine Pina, şu ifadeleri kullandı:

"İki maçtır 1-0'lık galibiyetlerle kazanıyoruz belki ama maçların geneline baktığınızda 1-0'ın fazlası da olabilecekti. Önemli olan üç puanı alabilmektir. Üç puan her zaman üç puandır. Değerlendiremediğimiz şanslarımız da oldu. Defans oyuncusu olarak şunu söyleyebilirim ki iki maçta da gol yememek bizim için çok önemli. Savunmadaki oyuncular olarak aramızdaki iletişimin iyi olduğunu, iyi çalıştığımızı düşünüyoruz. Takım olarak savunma yapıyoruz ama bir savunma oyuncusu olarak iki maçtır gol yememek ve üstüne altı puan kazanabilmek çok önemli."

Son olarak bordo-mavili taraftarlara seslenen Yeşil Burun Adalı futbolcu, "Çok iyi bir taraftar grubu olduğunu ifade edebilirim. Her zaman her yerde bizi desteklemeye devam ediyorlar. Onlar bizleri desteklemeye devam etsinler biz de onları mutlu etmeye devam edeceğiz" şeklinde sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

