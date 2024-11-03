Pınar Benek Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Pınar Benek Gümüş Madalya Kazandı

Pınar Benek Gümüş Madalya Kazandı

Pınar Benek, Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nda finalde Çinli rakibine yenilerek gümüş madalya aldı.

03.11.2024 17:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadağ'ın Budva şehrinde düzenlenen Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Pınar Benek, final müsabakasında Çin'li rakibine yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Karadağ'ın Budva şehrinde 20 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Pınar Benek, eleme maçında İrlandalı Rakibi Keogh Niamh 'ı mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde Rus rakibi Sofia Kulaeva ile karşılaşan milli sporcu bu maçı da kazanarak adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde de Azeri Rakibi Mikayilova Aynur'u da yenen Benek, finale çıkarak büyük bir başarıya imza attı.

Final müsabakasında Altın Madalya ve Gençler Dünya Boks Şampiyonluğu için ringe çıkan Benek, Çinli rakibi Wang MIQ'ya yenilerek Gençler Dünya Boks Şampiyonasında 2. oldu ve büyük bir başarıya imza attı.

Bu şampiyona için hem Cizre'de hem de Milli Takım kampında çok sıkı bir çalışma yaparak hazırlandığını ifade eden Pınar Benek, "Şampiyonadaki tek hedefim finale çıkıp Dünya şampiyonu olmaktı. Bunun için de önüme çıkan rakiplerimi tek tek yenerek finale çıkmayı başardım. Ancak Çinli rakibimi yenemedim ve Gençlerde Dünya 2.'si oldum. Bundan sonraki hedefim 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etmek" diye konuştu.

Buraya kadar gelmenin de büyük bir başarı olduğunu ifade eden Benek, "Azim ve kararlılıkla çıktığım müsabakalarda ülkemi başarı ile temsil etmenin gururunu yaşadım. Gönül isterdi ki altın madalya alarak Türkiye'ye dönmekti. Ancak Gümüş Madalya alarak dönüyorum. Bu anlamda da bu başarımda benden desteklerini esirgemeyen antrenörüm Rıdvan Budak ile Milli Takım antrenörlerim ve aileme teşekkür ediyorum. Bu başarıyı da tüm Türkiye'ye armağan ediyorum" şeklinde konuştu.

Elde ettiği başarı ve kazandığı gümüş madalya'dan dolayı milli sporcu Pınar Benek'i tebrik eden Antrenör Rıdvan Budak, "Pınar dünya şampiyonu olmasa bile finale yükselerek büyük bir başarıya imza attı. Elde ettiği bu başarı da Pınar'ın bundan sonraki turnuvalarda neleri başarabileceğinin kanıtıdır" şeklinde konuştu. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Milli Takım, 3-sayfa, Türkiye, Karadağ, Gümüş, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pınar Benek Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:14 İspanya’da sel felaketi sonrası kral ve kraliçenin yüzüne çamur fırlattılar İspanya'da sel felaketi sonrası kral ve kraliçenin yüzüne çamur fırlattılar
15:48 5 katlı binada meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasında 5 katlı binada meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasında
15:26 Çorum’daki doğal gaz patlamasından ilk görüntüler Çorum'daki doğal gaz patlamasından ilk görüntüler
15:26 Otomobiliyle ters yönde ilerleyen sürücü kazaya yol açtı: 3 ölü, 2 yaralı Otomobiliyle ters yönde ilerleyen sürücü kazaya yol açtı: 3 ölü, 2 yaralı
14:46 Çorum’da 5 katlı binada patlama 1 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı Çorum'da 5 katlı binada patlama! 1 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı
11:43 Guinness Rekorlar Kitabı’na giren dünyanın en yaşlı timsahı 120 yaşında öldü Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dünyanın en yaşlı timsahı 120 yaşında öldü
11:43 Ahmet Özer’e desteğe gitmeyen Burcu Köksal’dan zehir zemberek sözler Ahmet Özer'e desteğe gitmeyen Burcu Köksal'dan zehir zemberek sözler
11:30 Sel felaketinde ölü sayısını 200’ü aştığı İspanya’da 2000 kişiden haber alınamıyor Sel felaketinde ölü sayısını 200'ü aştığı İspanya'da 2000 kişiden haber alınamıyor
11:23 Vincenzo Montella’nın A Milli Takım’daki geleceği netleşti Vincenzo Montella'nın A Milli Takım'daki geleceği netleşti
11:05 Aldatılan kadın, erkek arkadaşını ’Lunaparka Gidiyoruz’ diyerek sınır dışı ettirdi Aldatılan kadın, erkek arkadaşını 'Lunaparka Gidiyoruz' diyerek sınır dışı ettirdi
11:01 Ekrem İmamoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ’’dava’’ yanıtı Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''dava'' yanıtı
10:48 Boydak ailesinin ünlü bankadaki hisselerine el konuldu Boydak ailesinin ünlü bankadaki hisselerine el konuldu
10:34 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu
10:18 Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz
10:16 Şirin Elmas’ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2024 18:13:36. #1.12#
SON DAKİKA: Pınar Benek Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.