Pınar Benek Strandja Turnuvası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek - Son Dakika
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Pınar Benek Strandja Turnuvası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek

Pınar Benek Strandja Turnuvası\'nda Türkiye\'yi Temsil Edecek

Şırnaklı boksör Pınar Benek, 24 Şubat-3 Mart tarihleri arasında Strandja Turnuvası'na katılacak.

22.02.2025 16:58
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Dünya Gençler Boks Şampiyonası'nda 2. olan Şırnaklı milli boksör Pınar Benek, Uluslararası Strandja Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Şırnaklı milli boksör Pınar Benek, 24 Şubat-3 Mart 2025 tarihleri arasında Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenecek olan Uluslararası Strandja Turnuvası'nda Türkiye'yi 57 kiloda temsil edecek.

Dünyanın en köklü ve zorlu turnuvalarından biri olarak kabul edilen Strandja Turnuvası, her yıl olimpiyat ve dünya şampiyonalarında derece yapmış en iyi boksörleri ağırlıyor. Bu organizasyonda Şırnaklı milli boksör Pınar Benek ve Milli Takım Antrenörü Rıdvan Budak da görev alacak.

Pınar Benek'in Strandja Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil edecek olmasının gurur ve mutluluğunu yaşadığını ifade eden Rıdvan Budak, "Pınar Benek'in turnuvada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmesi ve önemli bir dereceyle dönmesi için hazırlıklarımızı tamamladık. Türkiye boksunun uluslararası arenada başarısını perçinlemek adına büyük bir fırsat olan bu turnuvada, Pınar'a ve milli takım adına mücadele edecek tüm milli sporculara başarılar diliyorum" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Pınar Benek Strandja Turnuvası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek - Son Dakika

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