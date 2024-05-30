Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'e karşı ikinci maçta galibiyet arayacak - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'e karşı ikinci maçta galibiyet arayacak

Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes\'e karşı ikinci maçta galibiyet arayacak

Pınar Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final serisindeki ikinci maçta Anadolu Efes'e karşı galibiyet arayacak. İlk maçta başarılı bir performans sergileyen Karşıyaka, üçüncü periyotta yaşadığı düşüşle maçı kaybetmişti. Antrenör Ufuk Sarıca, ikinci maç için takımını hazırlayacaklarını ve galibiyet için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

30.05.2024 11:11
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İZMİR,

BASKETBOL Süper Ligi Play-Off yarı final serisindeki ilk maçta Anadolu Efes'e deplasmanda 103-80 yenilen Pınar Karşıyaka rakibine hem seriyi eşitlemek hem de evine saha avantajını eline geçirerek dönmek için konuk olacak. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadele yarın saat 20.30'da start alacak. Seride üçüncü maç 2 Haziran Salı günü Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak. Karşıyaka yarın kazanırsa rakibini 4 Haziran Salı günü dördüncü karşılaşmada ağırlama avantajına da sahip olacak.

İlk maçta ilk yarıda başa baş bir oyun sergileyen Karşıyaka, üçüncü periyotta rakibine 30 sayı şansı tanıyıp yalnız 10 sayı atabilince farklı yenilgiden kurtulamadı. Antrenör Ufuk Sarıca, "Müthiş bir ilk yarı oynadık. Devreye başabaş girdik, hatta sonda yaptığımız faul olmasaydı önde girecektik. Bu kadar çok üçlük yediğimiz bir maçı kazanmak kolay değil. Fakat asıl kırılma anı üçüncü periyotta oldu. Hem onların sertliğine karşılık veremedik hem skor olarak çok geride kaldık.

Şimdi ikinci maça hazırlanacağız. Bir seri oynuyoruz. Ondan sonra İzmir'de bir maçımız daha var. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'e karşı ikinci maçta galibiyet arayacak - Son Dakika

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