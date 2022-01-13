Üye Girişi
Pınar Karşıyaka, avantajsız döndü - Son Dakika

Pınar Karşıyaka, avantajsız döndü

13.01.2022 10:28
Pınar Karşıyaka, avantajsız döndü

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In turu ilk maçında İspanya ekibi Lenovo Tenerife'ye 76-69 mağlup olarak avantaj elde edemedi.

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In turu ilk maçında İspanya ekibi Lenovo Tenerife'ye 76-69 mağlup olarak avantaj elde edemedi. Serinin ikinci maçı 18 Ocak'ta İzmir'de oynanacak.

FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In turu ilk maçında Pınar Karşıyaka, İspanya takımı Lenovo Tenerife'ye konuk oldu. İlk periyodu 19-16 geride kapatan Karşıyaka, ikinci periyotta iyi bir oyun ortaya koyarak devreye 40-37 üstünlükle gitti. İkinci devrede oyun üstünlüğünü rakibine veren yeşil-kırmızılılar üçüncü periyodu 54-52 geride bitirdi. Mücadelenin son çeyreğinde üstünlüğü ele alamayan Karşıyaka, maçta 76-69'luk mağlubiyetle ayrıldı.

Ufuk Sarıca: "İyi oynadık ama kazanmamıza yetmedi"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, "Zor bir maç oldu. İyi oynadık ama kazanmamıza yetmedi. Bu akşam sahada olanları herkes gördü. Adil bir yönetim olmadı, özellikle fauller konusunda. Biz saha elimizden geleni yapmaya çalıştık, maçın tamamında iyi oynayan taraf bizdik. Ancak maçın sonunda rakibimiz daha iyi oynayarak kazandı. Onları tebrik ediyorum" dedi.

İkinci maç 18 Ocak'ta İzmir'de

Play-In turunun ikinci maçı 18 Ocak Salı günü Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak. Pınar Karşıyaka, ikinci maçtan da mağlubiyetle ayrılırsa Avrupa'dan elenecek. Yeşil-kırmızılılar kazanması durumunda ise seri üçüncü maça uzayacak. İspanya'da oynanacak üçüncü maçta galibiyet sayısını ikiye çıkaran taraf son 16 turuna kalacak. - İZMİR

YORUMLAR
500

Şampiyonlar Ligi, Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Lenovo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka, avantajsız döndü - Son Dakika Spor


Galatasaray'da kriz bitmiyor! Mayıs ayında tam 250 milyon TL'lik ödeme yapılması gerekiyor Galatasaray'da kriz bitmiyor! Mayıs ayında tam 250 milyon TL'lik ödeme yapılması gerekiyor         
10:35
Arkadaşlarıyla iddiaya girip antifriz içti! Şimdi hastanede! Arkadaşlarıyla iddiaya girip antifriz içti! Şimdi hastanede!         
10:26
Asansör kamerasına takıldılar! Yaşlı karı kocanın sevgi dolu hareketleri sosyal medyada viral oldu Asansör kamerasına takıldılar! Yaşlı karı kocanın sevgi dolu hareketleri sosyal medyada viral oldu         
10:25
15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı 15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı         
10:04
Meteoroloji'den ülkenin doğusu için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak Meteoroloji'den ülkenin doğusu için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak         
10:03
Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım         
09:16
Doğu Perinçek, yıllar sonra Ertuğrul Kürkçü ile yaşadığı meşhur tartışmayı anlattı: Abdülhamid'i savunmak onun kimliğine ters Doğu Perinçek, yıllar sonra Ertuğrul Kürkçü ile yaşadığı meşhur tartışmayı anlattı: Abdülhamid'i savunmak onun kimliğine ters         
08:27
3 yaşındaki Ayşenur'un şüpheli ölümü! Dayısının tekmesiyle can vermiş 3 yaşındaki Ayşenur'un şüpheli ölümü! Dayısının tekmesiyle can vermiş         
07:47
Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı         
19:06
Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem         
16:18
Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi         
15:44
Son Dakika: Kadıköy metrosunda iki kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz'ın 18 yıl hapsi istendi Son Dakika: Kadıköy metrosunda iki kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz'ın 18 yıl hapsi istendi         
15:39
Teröristle fotoğrafları tepki çeken HDP'li vekil Semra Güzel'den yeni PKK kampı fotoğrafları Teröristle fotoğrafları tepki çeken HDP'li vekil Semra Güzel'den yeni PKK kampı fotoğrafları         
15:26
Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi         
15:16
Benden Ne Olur filmi 2 gün sonra vizyona giriyor! Ünlü isimler galada şıklık yarışına girdi Benden Ne Olur filmi 2 gün sonra vizyona giriyor! Ünlü isimler galada şıklık yarışına girdi         
14:54
Seyhan Soylu mahkemede anlattı: Yaşar İpek ve Seren Serengil'in ayrılış nedeni Ebru Gündeş'tir Seyhan Soylu mahkemede anlattı: Yaşar İpek ve Seren Serengil'in ayrılış nedeni Ebru Gündeş'tir         
14:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Ne kadar gevşek değil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Ne kadar gevşek değil mi?         
13:14

Son Dakika Haberleri
10:26 Arkadaşlarıyla iddiaya girip antifriz içti! Şimdi hastanede!
10:25 Asansör kamerasına takıldılar! Yaşlı karı kocanın sevgi dolu hareketleri sosyal medyada viral oldu
10:24 Ahmet Dursun'la tek celsede boşanan Asena Demirbağ'dan şaşırtıcı sözler: Keşke adam gibi biriyle evlenseydim
10:17 ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar
10:07 Hırsız, beğenmediği ayakkabıya tükürüp almaktan vazgeçti!
10:03 15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı
10:02 Meteoroloji'den ülkenin doğusu için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak
09:51 Erdoğan ve İmamoğlu yarışırsa ne olur? Alt gelir grubu AK Parti'ye ne diyor?
09:31 Şansa bak! Definecinin toprağı tırnaklarıyla kazıyarak çıkardığı taşın içindeki altınlar bitmek bilmedi
09:30 Son Dakika! Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 28 ilde tefecilere yönelik "kene" operasyonu! 160 tefeciden 133'ü gözaltında
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2022 10:39:07. #1.12#
SON DAKİKA: Pınar Karşıyaka, avantajsız döndü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement