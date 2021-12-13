Üye Girişi
Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, TOFAŞ galibiyetini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, TOFAŞ galibiyetini değerlendirdi Açıklaması

13.12.2021 11:44
Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, TOFAŞ galibiyetini değerlendirdi Açıklaması

ING Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda TOFAŞ'ı 71-69 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Rakibimizin de ligde üst sıralarda bulunduğunu göz önüne aldığımızda deplasmandaki bu galibiyet bizim için çok önemli." dedi.

ING Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda TOFAŞ'ı 71-69 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Rakibimizin de ligde üst sıralarda bulunduğunu göz önüne aldığımızda deplasmandaki bu galibiyet bizim için çok önemli." dedi.

Sarıca, yaptığı açıklamada, bütün oyuncularını ve ekibini kutladı. Ameliyat edilen Semih Erden ve Michael Roll'un yanı sıra dizinde ödem bulunan James Blackmon'ın TOFAŞ karşısında forma giyemediğini hatırlatan Sarıca, "Özellikle eksiklerimizin olduğu bir günde, son haftaların formda olan takımını deplasmanda yenebilmek beni gururlandırdı. Gurur okşayıcı bir galibiyet oldu. Rakibimizin de ligde üst sıralarda bulunduğunu göz önüne aldığımızda deplasmandaki bu galibiyet bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Sarıca, dünkü maçta Amath M'Baye'nin de sakatlandığını, bu oyuncunun durumunun yapılacak kontrollerin ardından belli olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"İlk yarıda iki takım da akıcı hücum yaptı ve ikinci yarı işler biraz daha savunmaya döndü. Parametreleri çok iyi değerlendirdik. Eksik olduğumuz bir günde ribaunt ve asistlerde hep yakınız veya öndeyiz. Maçın sonunda da iyi savunma yaparak çok kıymetli bir galibiyet aldık. TOFAŞ'ı da tebrik ediyorum. İki takımın oyuncuları da keyif veren bir basketbol oynadı. Bütün ekibimi kutluyorum."

ING Basketbol Süper Ligi'nde 12. maçında 9. galibiyetine ulaşan Pınar Karşıyaka, 18 Aralık Cumartesi günü Türk Telekom'u konuk ettikten sonra FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu son hafta karşılaşmasında 22 Aralık Çarşamba günü Polonya'da Arged BM Stal Ostrow Wielkopolski ile karşılaşacak.

Basketbol Süper Ligi, Pınar Karşıyaka, Ufuk Sarıca, basketbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, TOFAŞ galibiyetini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Doların zirveye çıkmasıyla Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan gündem olacak 11:45 Doların zirveye çıkmasıyla Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan gündem olacak
Sizin hayatınızda da ''Sosyopat Dündar''lar var mı? Sosyopat kişileri nasıl tanırız? 11:39 Sizin hayatınızda da ''Sosyopat Dündar''lar var mı? Sosyopat kişileri nasıl tanırız? Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı 11:21 Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı Einstein, 10:45 Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti! Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi 10:10 Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi Milyonların gözü asgari ücret zammında! 09:26 Milyonların gözü asgari ücret zammında! Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu 08:18 Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu Yumruğunu kaldırdığı fotoğrafla gündem olan AK Partili Alpay Özalan: İstedikleri kadar linç etsinler, geri dönmem 08:10 Yumruğunu kaldırdığı fotoğrafla gündem olan AK Partili Alpay Özalan: İstedikleri kadar linç etsinler, geri dönmem

Son Dakika Haberleri
11:45 Doların zirveye çıkmasıyla Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan gündem olacak
11:44 Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözleri ortaya çıktı
11:28 58 yaşındaki Biricik Suden, direk dansı yaptığı fotoğraflpaylaştı
11:23 Çocuğuna çamaşır suyu şırınga eden annenin akıl sağlığı yerinde çıktı
11:21 Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı
11:17 Kayıp olarak aranıyordu! Okul müdürünün cansız bedeni, görev yaptığı okulun merdivenlerinde bilekleri kesilmiş olarak bulundu
11:15 Korkunç kazadan mucize kurtuluş! Herkes hem sevindi hem hayrete düştü
11:09 Herkes asgari ücrete odaklanmışken bir müjde de emeklilere geliyor!
11:08 Diyarbakır'da etkili olan sis göz gözü gördürmüyor! Uçak seferleri iptal edildi
11:07 PSV'nin yıldızı Eran Zahavi yine kabusu yaşadı! Hırsızlar hayatı resmen zehir ettiler
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Ya kahraman olacağım ya da boynum bükülecek Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Ya kahraman olacağım ya da boynum bükülecek         
11:46
Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözleri ortaya çıktı Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözleri ortaya çıktı         
11:44
Çocuğuna çamaşır suyu şırınga eden annenin akıl sağlığı yerinde çıktı Çocuğuna çamaşır suyu şırınga eden annenin akıl sağlığı yerinde çıktı         
11:24
2001 model Tofaş'ı "Türkiye'de nadir araçlardan" ifadesiyle 145 bin liradan satışa çıkardı 2001 model Tofaş'ı "Türkiye'de nadir araçlardan" ifadesiyle 145 bin liradan satışa çıkardı         
11:03
Kuzenlerin küfür tartışması kanlı bitti! Kuzenlerin küfür tartışması kanlı bitti!         
10:41
Son dakika: Dolar ve altından yeni rekor! Kur 14 lirayı, gram ise 800 lirayı aştı Son dakika: Dolar ve altından yeni rekor! Kur 14 lirayı, gram ise 800 lirayı aştı         
09:40
MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu         
08:56
HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar         
08:12
İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar         
08:05
Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz         
19:07
Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi         
17:55
TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor! TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor!         
17:17
Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı         
14:52
Yeni kadro açıklandı, ada fena karışacak! Survivor All Star'da aşk dörtgeni Yeni kadro açıklandı, ada fena karışacak! Survivor All Star'da aşk dörtgeni         
14:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2021 11:51:35. #1.13#
SON DAKİKA: Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, TOFAŞ galibiyetini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement