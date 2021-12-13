Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, TOFAŞ galibiyetini değerlendirdi Açıklaması

ING Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda TOFAŞ'ı 71-69 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Rakibimizin de ligde üst sıralarda bulunduğunu göz önüne aldığımızda deplasmandaki bu galibiyet bizim için çok önemli." dedi.

Sarıca, yaptığı açıklamada, bütün oyuncularını ve ekibini kutladı. Ameliyat edilen Semih Erden ve Michael Roll'un yanı sıra dizinde ödem bulunan James Blackmon'ın TOFAŞ karşısında forma giyemediğini hatırlatan Sarıca, "Özellikle eksiklerimizin olduğu bir günde, son haftaların formda olan takımını deplasmanda yenebilmek beni gururlandırdı. Gurur okşayıcı bir galibiyet oldu. Rakibimizin de ligde üst sıralarda bulunduğunu göz önüne aldığımızda deplasmandaki bu galibiyet bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Sarıca, dünkü maçta Amath M'Baye'nin de sakatlandığını, bu oyuncunun durumunun yapılacak kontrollerin ardından belli olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"İlk yarıda iki takım da akıcı hücum yaptı ve ikinci yarı işler biraz daha savunmaya döndü. Parametreleri çok iyi değerlendirdik. Eksik olduğumuz bir günde ribaunt ve asistlerde hep yakınız veya öndeyiz. Maçın sonunda da iyi savunma yaparak çok kıymetli bir galibiyet aldık. TOFAŞ'ı da tebrik ediyorum. İki takımın oyuncuları da keyif veren bir basketbol oynadı. Bütün ekibimi kutluyorum."

ING Basketbol Süper Ligi'nde 12. maçında 9. galibiyetine ulaşan Pınar Karşıyaka, 18 Aralık Cumartesi günü Türk Telekom'u konuk ettikten sonra FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu son hafta karşılaşmasında 22 Aralık Çarşamba günü Polonya'da Arged BM Stal Ostrow Wielkopolski ile karşılaşacak.