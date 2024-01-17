Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi\'nde son 16 turuna yükseldi

Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turunda İspanya temsilcisi Rio Breogan'ı saf dışı bırakan Pınar Karşıyaka, son 16 turu grup aşamasında mücadele edecek.

Organizasyonda normal sezonda D Grubu'nu ikinci sırada bitiren Pınar Karşıyaka, play-in turunda eşleştiği Rio Breogan'la İzmir'de oynadığı ilk maçı 89-85 kazandıktan sonra İspanya'daki ikinci müsabakayı 80-73 kaybetti.

İzmir'de çıktığı üçüncü maçı 86-76 kazanan Pınar Karşıyaka, seriyi 2-1 kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Yeşil-kırmızılı ekip, K Grubu'nda doğrudan son 16 turuna yükselen İspanya'dan Lenovo Tenerife ve İsrail'den Hapoel Bank Yahav'ın yanı sıra play-in turunda Litvanya'dan Rytas Vilnius'u eleyen Yunanistan'dan Peristeri ile mücadele edecek.???????