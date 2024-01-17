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Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi

Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turunda İspanya temsilcisi Rio Breogan'ı mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. İzmir'de oynanan üçüncü maçı kazanan Pınar Karşıyaka, adını grup aşamasına yazdırdı ve Lenovo Tenerife, Hapoel Bank Yahav ve Peristeri ile mücadele edecek.

Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi\'nde son 16 turuna yükseldi
17.01.2024 - 22:43,  Güncelleme: 22:48
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Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turunda İspanya temsilcisi Rio Breogan'ı saf dışı bırakan Pınar Karşıyaka, son 16 turu grup aşamasında mücadele edecek.

Organizasyonda normal sezonda D Grubu'nu ikinci sırada bitiren Pınar Karşıyaka, play-in turunda eşleştiği Rio Breogan'la İzmir'de oynadığı ilk maçı 89-85 kazandıktan sonra İspanya'daki ikinci müsabakayı 80-73 kaybetti.

İzmir'de çıktığı üçüncü maçı 86-76 kazanan Pınar Karşıyaka, seriyi 2-1 kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Yeşil-kırmızılı ekip, K Grubu'nda doğrudan son 16 turuna yükselen İspanya'dan Lenovo Tenerife ve İsrail'den Hapoel Bank Yahav'ın yanı sıra play-in turunda Litvanya'dan Rytas Vilnius'u eleyen Yunanistan'dan Peristeri ile mücadele edecek.???????

Kaynak: AA
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