Pınar Karşıyaka'da Mahir gitti, Berk ile Williams listede - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka'da Mahir gitti, Berk ile Williams listede

01.06.2022 11:43
Pınar Karşıyaka'da Mahir gitti, Berk ile Williams listede

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonu tamamladıktan sonra yabancı oyuncularıyla yollarını ayırma kararı alan Pınar Karşıyaka'da guard Yunus Emre Sonsırma'nın ardından 2 yıldır takımda forma giyen uzun forvet Mahir Ağva da Galatasaray NEF'le anlaştı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonu tamamladıktan sonra yabancı oyuncularıyla yollarını ayırma kararı alan Pınar Karşıyaka'da guard Yunus Emre Sonsırma'nın ardından 2 yıldır takımda forma giyen uzun forvet Mahir Ağva da Galatasaray NEF'le anlaştı. Kaf-Kaf'ın kadroda tutmak için görüştüğü gurbetçi uzun forvet yeni sezonda sarı-kırmızılılarda oynayacak.

Semih Erden'le de yollarını ayıracak Karşıyaka, dış transferde ise Beşiktaş'tan Arnavut asıllı 24 yaşındaki uzun forvet Ercan Osmani ve 19 yaşındaki pivot Furkan Haltalı'nın ardından Tofaş'tan eski oyuncusu 26 yaşındaki guard Berk Uğurlu ve 5 yıldır Portekiz'de Sporting CP'de oynayan 28 yaşındaki kısa forvet Travante Williams'a kanca attı.

WILLIAMS VE ERCAN BEKLENİYOR

Prensipte anlaşılan Williams ve Ercan Osmani'nin transferlerinin açıklanması bekleniyor. Furkan, İstanbul'dan ayrılmaya sıcak bakmazken, Pınar Karşıyaka'da daha önce 2017-2019 yılları arasında oynayan milli guard Berk'e ise başka talipler de var. Kaf-Kaf'ta Berkan Durmaz ise A Milli Takım'ın 2023 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Büyük Britanya maçının kadrosuna seçildi.


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Pınar Karşıyaka'da yabancılar değişecek Pınar Karşıyaka'da yabancılar değişecek
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka'da Mahir gitti, Berk ile Williams listede - Son Dakika


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