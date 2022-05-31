Pınar Karşıyaka'da yabancılar değişecek - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka'da yabancılar değişecek

31.05.2022 11:36
Pınar Karşıyaka'da yabancılar değişecek

ING Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off'ta Anadolu Efes'e 2-1 elenerek sezonu tamamlayan Pınar Karşıyaka, yeni sezon öncesi kadroda köklü değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

ING Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off'ta Anadolu Efes'e 2-1 elenerek sezonu tamamlayan Pınar Karşıyaka, yeni sezon öncesi kadroda köklü değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Bu sezon özellikle Avrupa'da şampiyonluk hedefi erken son bulan Karşıyaka, transferde yabancı oyuncularını değiştirmeyi planlıyor. Bu sezon ilk kez takımda forma giyen yabancılar Tyus, Colson, Roll ve sakatlanıp sezonu kapatan Blackmon'la yollarını ayıracak yeşil-kırmızılılarda 3 yıldır kadronun en önemli isimleri olan M'Baye ve Taylor da yol ayrımında.

UFUK SARICA'YLA DEVAM Fransız uzun forvet M'Baye'nin Euroleague ekiplerinden Monaco'yla anlaşmaya yakın olduğu öğrenilirken, ABD'li guard Taylor'la da yeniden anlaşılması beklenmiyor. Yerlilerden bu sezon verim alınamayan Semih Erden ve Galatasaray'la söz kesen Yunus, kesin olarak takımdan ayrılacak. Sezon içindeki sakatlık problemleri ve lig ile Avrupa'da yaşadığı düşüşlerle beklentinin altında kalan Pınar Karşıyaka, yola kadrosunu yenileyerek çıkmayı düşünüyor. Takıma daha önce tarihi başarılar yaşatıp 3 yıl önce yuvaya dönen Antrenör Ufuk Sarıca'yla prensipte yeniden söz keserek önümüzdeki sezon da yola devam edecek Kaf-Kaf, açıklamayı resmi imzalar atıldıktan sonra önümüzdeki günlerde yapacak.


- İzmir
Pınar Karşıyaka'da yabancılar değişecek
Pınar Karşıyaka'da yabancılar değişecek
Pınar Karşıyaka'da yabancılar değişecek
Pınar Karşıyaka'da yabancılar değişecek
Pınar Karşıyaka'da yabancılar değişecek
Pınar Karşıyaka'da yabancılar değişecek
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka'da yabancılar değişecek - Son Dakika


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