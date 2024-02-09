Pınar Karşıyaka, Darüşşafaka'yı ağırlıyor - Son Dakika
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Spor

Pınar Karşıyaka, Darüşşafaka'yı ağırlıyor

Pınar Karşıyaka, Darüşşafaka\'yı ağırlıyor

Pınar Karşıyaka, son iki maçını kazanarak ilk 4 sıra içindeki yerini sağlama aldı. Şimdi hedefleri, Darüşşafaka'yı seriyi 3 maça çıkarmak. Maç, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 15.30'da başlayacak.

09.02.2024 12:28  Güncelleme: 12:29
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İZMİR,

BASKETBOL Süper Ligi'nde son iki maçını kazanarak ilk 4 sıra içindeki yerini sağlama alan Pınar Karşıyaka yarın Darüşşafaka'yı seriyi 3 maça çıkarma hedefiyle konuk edecek.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 15.30'da başlayacak. Bilet fiyatları tam 200, öğrenci 75 TL olarak açıklandı. Hafta içinde Peristeri'yi evinde yenerek Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'ndaki ilk galibiyetini alan Karşıyaka'da bu maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Kelan Martin'in durumu belirsiz. Kaf-Kaf'ın ligde 19 maçta 13 galibiyeti, Darüşşafaka'nın ise 9 galibiyeti bulunuyor.

Kaynak: DHA

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