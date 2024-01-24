Pınar Karşıyaka, evinde Tenerife\'ye mağlup oldu

FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu K Grubu'ndaki ilk maçında evinde İspanya temsilcisi Lenovo Tenerife'ye 106-97 mağlup olan Pınar Karşıyaka bu sezon Avrupa macerasında taraftarının önündeki ilk yenilgisini aldı. Normal süresi 89-89 sona eren müsabakanın uzatma periyodunda rakibine teslim olan yeşil-kırmızılı takım Şampiyonlar Ligi'nde evinde çıktığı 6'ncı maçında mağlubiyetle tanıştı. Karşıyaka bu sezon iç sahada Oostende, Ewe Baskets Oldenburg, Strasbourg, iki kez Breogan'ı dize getirmişti.

Tenerife'nin turnuvadaki en iyi takımlardan biri olduğunu belirten Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, "İki takım da iyi oynadı. Uzatmaya gitmeden kazanabilirdik ancak son atışı değerlendiremedik. Biraz basketbol şansı da lazım. Oyuncularım mücadelesinden memnunum. Bazı hatalarımız var. Bunlarla ilgili çalışmaya devam edeceğiz. Şunu da söylemek lazım. Pazar deplasmanda geç saatte lig maçı oynamamıza rağmen Avrupa maçımızın neden çarşamba yerine salı gününe planlandığını anlamakta güçlük çekiyorum. 2020'de final oynamış bir takım olarak daha fazla saygı hak ediyoruz. Grupta ilk 2'ye girmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.