Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Telekom Baskets Bonn'la karşılaşacak - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Telekom Baskets Bonn'la karşılaşacak

11.10.2022 09:54
Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Telekom Baskets Bonn'la karşılaşacak

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında yarın Almanya'nın Telekom Baskets Bonn ekibine konuk olacak.

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında yarın Almanya'nın Telekom Baskets Bonn ekibine konuk olacak.

Bonn kentindeki Telekom Dome Salonu'nda oynanacak Telekom Baskets Bonn-Pınar Karşıyaka müsabakası, TSİ 21.00'de başlayacak.

İlk maçında AEK'yi 91-88 mağlup eden Pınar Karşıyaka, yarın ikinci maçını da kayıpsız geçmek için mücadele edecek.

Yeşil-kırmızılı ekibin rakibi Alman temsilcisi, ilk hafta konuk ettiği İtalya'nın UNAHOTELS Reggio Emilia takımına 88-84 yenildi.

Gruptaki diğer karşılaşmada UNAHOTELS Reggio Emilia ile AEK yarın İtalya'da karşılaşacak

Öte yandan, Avrupa kupalarında 249. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 248 müsabakada 134 galibiyet, 112 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

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Kaynak: AA

Pınar Karşıyaka, Almanya, Telekom, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Telekom Baskets Bonn'la karşılaşacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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