Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Telekom Baskets Bonn'la karşılaşacak

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında yarın Almanya'nın Telekom Baskets Bonn ekibine konuk olacak.

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında yarın Almanya'nın Telekom Baskets Bonn ekibine konuk olacak. Bonn kentindeki Telekom Dome Salonu'nda oynanacak Telekom Baskets Bonn-Pınar Karşıyaka müsabakası, TSİ 21.00'de başlayacak. İlk maçında AEK'yi 91-88 mağlup eden Pınar Karşıyaka, yarın ikinci maçını da kayıpsız geçmek için mücadele edecek. Yeşil-kırmızılı ekibin rakibi Alman temsilcisi, ilk hafta konuk ettiği İtalya'nın UNAHOTELS Reggio Emilia takımına 88-84 yenildi. Gruptaki diğer karşılaşmada UNAHOTELS Reggio Emilia ile AEK yarın İtalya'da karşılaşacak Öte yandan, Avrupa kupalarında 249. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 248 müsabakada 134 galibiyet, 112 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

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