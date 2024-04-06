Pınar Karşıyaka, Galatasaray Ekmas'ı deplasmanda mağlup etti

Salon: Sinan Erdem
Hakemeler: Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz, Tolga Edis
Galatasaray Ekmas: Walden 5, Sadık Emir Kabaca 8, Bost 21, Göksenin Köksal 15, McCormack 14, Samet Geyik 10, Prepelic 9, Yeboah 4, Karahan Tuan Efeoğlu,
Pınar Karşıyaka: McCollum 22, Deniz Kılıçlı 8, Martin 17, Vittorio Brown 11, Kenan Sipahi 5, Jaylon Brown 11, Furkan Haltalı 15, Hakan Sayılı, Thomas Akyazılı 3, Mert Celep
1. Periyot: 20-23
Devre: 39-47
3. Periyot: 65-65
Diskalifiye: 39.21 Klemen Prepelic (Galatasaray Ekmas)
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Galatasaray Ekmas'ı 92-86 mağlup etti.
Bu sonuçla Pınar Karşıyaka, ligde 18. galibiyetini aldı. Galatasaray ise 13. yenilgisini yaşadı.
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Trabzonspor, Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nin 6. haftasında İliç'i 137-28 mağlup etti. Maç boyunca etkili hücum ve savunma performansı sergileyen Trabzonspor, galibiyeti takımın sıkı hazırlıklarına ve oyuncuların özverisine bağladı. Başantrenör Osman Ekici, taraftarların desteğiyle daha da güçlü ve motive bir şekilde şampiyonluk hedeflerine ulaşmak için çalışacaklarını belirtti.
Gelişim Ligleri U17 Elit B Ligi'nde mücadele eden Manisa Futbol Kulübü U17 Takımı, sahasında Sakaryaspor ile 1-1 berabere kalarak ligi namağlup şampiyon olarak tamamladı. Şampiyonluğu Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan ve taraftarlarla kutlayan takım, Türkiye Şampiyonası'nda Manisa'yı temsil edecek.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi dron destekli sürücülere yönelik uygulama yaparak, emniyet kemeri, cep telefonu, kırmızı ışık ve yaya öncelikli denetim gibi kural ihlallerine karşı bilgilendirmelerde bulundu. Hız yapan ve kuralları ihlal eden sürücülere ise idari para cezası kesildi. Bayram sonrasında da tatil dönüşü yapacak sürücüler üzerinde uygulama yapılacağı belirtildi.
Manisa İl Gençlik Spor Kulübü sporcuları, Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda üç farklı branşta Türkiye şampiyonluğunu elde etti. Eren Karaçor 50 metre tüfekte ve 50 metre tüfek 3x20 kategoride birinci olurken, Ada Ada Naz Serbest ise 50 metre tüfek genç bayanlar kategorisinde Türkiye birincisi oldu. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, gelecek müsabakalarda da başarılarının devamını diledi.
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