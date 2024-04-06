Pınar Karşıyaka, Galatasaray Ekmas'ı deplasmanda mağlup etti

Manisa İl Gençlik Spor Kulübü, Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda üç Türkiye şampiyonluğu kazandı

Manisa İl Gençlik Spor Kulübü sporcuları, Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda üç farklı branşta Türkiye şampiyonluğunu elde etti. Eren Karaçor 50 metre tüfekte ve 50 metre tüfek 3x20 kategoride birinci olurken, Ada Ada Naz Serbest ise 50 metre tüfek genç bayanlar kategorisinde Türkiye birincisi oldu. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, gelecek müsabakalarda da başarılarının devamını diledi.