Pınar Karşıyaka, Galatasaray\'ı mağlup ederek yarı finale yükseldi

Basketbol Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray'ı 88-72 mağlup eden P. Karşıyaka'nın yarı finaldeki rakibi A. Efes oldu.
Basketbol Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray ile karşı karşıya gelen P. Karşıyaka, rakibini 88-72 mağlup ederek Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan Dörtlü Final'de A. Efes'in rakibi oldu. Galatasaray maçına dair açıklamalarda bulunan P. Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, sarı-kırmızılı ekip karşısında çok iyi bir basketbol oynadıklarını dile getirerek,
"Zor maçı savunma ve ribaundlarla kontrol altına aldık ve bütün maçı domine ettik. Özellikle maçın başında yaptığımız savunma, daha sonraki akıcı ve tempolu hücumlarımızla birleşince bütün maçı önde götürdük. Doğrulardan vazgeçmeyerek oynadığımız için bütün takımımı kutluyorum. Çok Önemli bir iş başarıp yarı finale kaldık; ancak cuma günü yine bir final maçı oynayacağız. A. Efes'e saygı duyuyoruz. Belki onlar maçın favorisi olabilir; ama biz kazanmak için tüm gücümüzü sahaya koyacağız. Pazar günü Konya'da son maçı oynamak istiyoruz. Tüm takıma ve bize destek veren taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Öte yandan 16 Şubat Cuma günü A. Efes'la karşı karşıya gelecek olan P. Karşıyaka, tek maç oynanacak yarı final maçında rakibini mağlup etmesi durumunda finale yükselen taraf olacak. - İZMİR
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester City, Galatasaray'ı eleyen Kopenhag'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti. Aynı gece oynanan diğer maçta Real Madrid, deplasmanda RB Leipzig'i 1-0 yendi.
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