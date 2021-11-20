Pınar Karşıyaka içeride, Aliağa Petkimspor dışarıda

ING Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden İzmir ekipleri yarın parkede terleyecek. Aliağa Petkimspor saat 13.00'te başlayacak maçta Bahçeşehir Koleji'nin rakibi olacak. Müsabaka Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Geçen hafta evinde Beşiktaş Icrypex'e mağlup olan Pınar Karşıyaka ise HDI Sigorda Afyon Belediyesi'ni konuk edecek. Mustafa Kelam Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.30'da başlayacak.

- İzmir