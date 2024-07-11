Pınar Karşıyaka, James Webb III ile sözleşme imzaladı

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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, dış transferde Maccabi Tel Aviv'den 30 yaşındaki forvet James Webb III ile sözleşme imzaladı.

Yeşil-kırmızılı kulüp transferi, James Webb Uzay Teleskobu'nun animasyon görüntüsünü paylaşarak duyurdu. 2.05 metre boyundaki Webb, geçen sezon İsrail Ligi'nde 14 maçta 8.4 sayı, 6.0 ribaund, Euroleague'de ise 6.2 sayı, 3.2 ribaund ortalamaları tutturdu. NBA'da 2017-18'de Brooklyn Nets formasıyla 10 maça çıkan James Webb, daha sonra Avrupa'da Bonn (Almanya), Larissa (Yunanistan), Murcia ve Valencia (İspanya) kulüplerinde görev yaptı.