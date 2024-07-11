Pınar Karşıyaka, James Webb III ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Spor

Pınar Karşıyaka, James Webb III ile sözleşme imzaladı

Pınar Karşıyaka, James Webb III ile sözleşme imzaladı

Basketbol Süper Ligi takımlarından Pınar Karşıyaka, Maccabi Tel Aviv'den 30 yaşındaki forvet James Webb III ile anlaşma sağladı. Kulüp, transferi James Webb Uzay Teleskobu'nun animasyon görüntüsünü paylaşarak duyurdu. Webb, geçen sezon İsrail Ligi'nde ve Euroleague'de başarılı performans sergiledi. NBA deneyimi de bulunan James Webb, daha önce Avrupa'da çeşitli kulüplerde forma giymişti.

11.07.2024 16:57
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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, dış transferde Maccabi Tel Aviv'den 30 yaşındaki forvet James Webb III ile sözleşme imzaladı.

Yeşil-kırmızılı kulüp transferi, James Webb Uzay Teleskobu'nun animasyon görüntüsünü paylaşarak duyurdu. 2.05 metre boyundaki Webb, geçen sezon İsrail Ligi'nde 14 maçta 8.4 sayı, 6.0 ribaund, Euroleague'de ise 6.2 sayı, 3.2 ribaund ortalamaları tutturdu. NBA'da 2017-18'de Brooklyn Nets formasıyla 10 maça çıkan James Webb, daha sonra Avrupa'da Bonn (Almanya), Larissa (Yunanistan), Murcia ve Valencia (İspanya) kulüplerinde görev yaptı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka, James Webb III ile sözleşme imzaladı - Son Dakika

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