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Pınar Karşıyaka, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u ağırlıyor - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u ağırlıyor

Pınar Karşıyaka, üst üste 8 galibiyetin ardından zirve yarışında fren yapan Manisa Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek. Karşıyaka, evindeki 7 maçı da kazanarak üçüncü sırada yer alıyor.

Pınar Karşıyaka, Manisa Büyükşehir Belediyespor\'u ağırlıyor
05.01.2024 - 11:54,
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Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 8 galibiyetin ardından geçen hafta deplasmanda Merkezefendi Belediyesi'ne yenilerek zirve yarışında fren yapan Pınar Karşıyaka yarın ilk yarının son maçında devreyi Play-Off barajında bitirip ilk kez Türkiye Kupası bileti almaya çalışan Manisa Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 18.00'de başlayacak.

Ligde bu sezon evinde oynadığı 7 maçı da kazanan Karşıyaka, 14 haftada 10 galibiyetle puan tablosunda üçüncü sırada bulunuyor. Ligde 7 galibiyet, 7 mağlubiyetle Play-Off barajında olan Manisa BŞB, geçen hafta Çağdaş Bodrum yenilgisi sonrası antrenör Ahmet Kandemir'le yollarını ayırıp takımı önceki çalıştırıcısı Hakan Demir'e emanet etti. Demir, Manisa'ya geri dönüşündeki ilk maçında eski takımı Kaf-Kaf'a rakip olacak. Manisa ekibi bu mücadele öncesi sezon içinde kadrosuna kattığı guard Trevon Duval'le yollarını ayırdı.

Kaynak: DHA
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