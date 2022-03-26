Pınar Karşıyaka'nın konuğu Fenerbahçe - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka'nın konuğu Fenerbahçe

26.03.2022 10:44
Pınar Karşıyaka'nın konuğu Fenerbahçe

ING Basketbol Süper Ligi'nde 2 mağlubiyetin ardından HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u yenerek dördüncü sıradaki yerini koruyan Pınar Karşıyaka, yarın lider Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 2 mağlubiyetin ardından HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u yenerek dördüncü sıradaki yerini koruyan Pınar Karşıyaka, yarın lider Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki dev maçın hava atışı saat 20.15'te yapılacak. Fenerbahçe randevusu öncesi tam 70 TL, öğrenci 40 TL, VIP 200 ve 500 TL olarak satışa çıkan biletler çıkar çıkmaz tükendi.

Maç tıklım tıklım dolu tribünler önünde müthiş bir atmosferde oynanacak. Ligde Fenerbahçe bu sezon 24 maçta 20 galibiyetle zirvede yer alırken, Karşıyaka, 23 maçta 15 galibiyet elde etti. Kaf-Kaf, 6 haftanın kaldığı ligde normal sezonu ilk 4 sıra içinde tamamlayıp Play-Off'a saha avantajıyla girmeyi hedefliyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 91-69 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sonuçlandı.


- İzmir
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Kaynak: DHA

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