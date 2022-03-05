Pınar Karşıyaka'nın konuğu Merkezefendi - Son Dakika
Üye Girişi

Pınar Karşıyaka'nın konuğu Merkezefendi

05.03.2022 11:25
Pınar Karşıyaka'nın konuğu Merkezefendi

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezona Türkiye Kupası ve milli maçlar nedeniyle verilen ara sonrası yarın Pınar Karşıyaka, Ege derbisinde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i ağırlayacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezona Türkiye Kupası ve milli maçlar nedeniyle verilen ara sonrası yarın Pınar Karşıyaka, Ege derbisinde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.15'te başlayacak. Bilet fiyatları tam 50, öğrenci 30 TL olarak belirlendi. Ara öncesi son olarak Türkiye Kupası'nda 16 Şubat'ta Anadolu Efes'e konuk olan Karşıyaka, ligde 20 maçta 14 galibiyet, 5 mağlubiyetle 4'üncü sırada bulunuyor. Pınar Karşıyaka'da sakatlıkları süren Semih Erden ve Blackmon yine görev yapamayacak. Son olarak 13 Şubat'ta Beşiktaş Icrypex'i yenerek 5 maçlık mağlubiyet serisine son veren Merkezefendi ise 6 galibiyet, 14 mağlubiyetle 14'üncü sırada yer alıyor.


YORUMLAR
500
Süt üreticilerine 200 ton yem desteği Süt üreticilerine 200 ton yem desteği Pınar Karşıyaka galibiyet serisini sürdürmek istiyor Pınar Karşıyaka galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Pınar Karşıyaka, Türkiye Kupası, Merkezefendi, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka'nın konuğu Merkezefendi - Son Dakika


Son Dakika
11:41 Hava sahası kapatılınca böyle oldu! Milli Savunma Bakanı Akar: İki tahliye uçağımız Ukrayna'da bekliyor
11:39 Bu nasıl bir kafa? İki kadın müşteriyi başörtülü oldukları için içeri almadılar! Sosyal medyada tepki yağmuru
11:29 Fenerbahçe-Trabzon derbisini kim kazanır? Maçın hakeminin babasına soruldu!
11:25 Adıyaman'da kaza yerine giden polis, şehit oldu
11:25 Elazığ'daki bu okuldan mezun olanlar işsiz kalmıyor
11:09 İşgalin bu yüzden mi hızlanmasını istiyor? Kadirov'un askerlerinin yarısı öldü iddiası
10:58 Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir yanıtladı: Olası bir savaşta en iyi olduğumuz 3 alan!
10:56 Konyaspor taraftarı Galatasaray maçını 3 boyutlu gözlükle izleyecek
10:52 Korkunç iddia! Ukrayna Dışişleri Bakanı: Rus askerleri Ukraynalı kadınlara tecavüz ediyor, 11 vaka tespit ettik
10:41 Demet Akalın Türkiye'nin sağlık sistemini övdü: ABD'de tek serum 12 bin dolar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 11:52:51. #1.13#
SON DAKİKA: Pınar Karşıyaka'nın konuğu Merkezefendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement