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Pınar Karşıyaka'nın play-in turundaki rakibi Lenovo Tenerife oldu - Son Dakika

Pınar Karşıyaka'nın play-in turundaki rakibi Lenovo Tenerife oldu

06.01.2022 16:50
Pınar Karşıyaka'nın play-in turundaki rakibi Lenovo Tenerife oldu

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun son maçında İsrail temsilcisi Hapoel Bank Yahav Kudüs'ün İspanya'dan BAXI Manresa'yı 90-85 mağlup etmesiyle Pınar Karşıyaka'nın play-in turundaki rakibi İspanyol Lenovo Tenerife oldu.

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun son maçında İsrail temsilcisi Hapoel Bank Yahav Kudüs'ün İspanya'dan BAXI Manresa'yı 90-85 mağlup etmesiyle Pınar Karşıyaka'nın play-in turundaki rakibi İspanyol Lenovo Tenerife oldu.

BAXI Manresa'daki Kovid-19 vakaları nedeniyle 2 kez ertelenen B Grubu müsabakasında gruptan çıkmayı daha önce garantileyen İspanya temsilcisi, Hapoel Bank Yahav Kudüs'ü konuk etti. Normal süresi 78-78 tamamlanan maçın uzatma bölümünde rakibine 90-85 üstünlük kuran Hapoel Bank Yahav Kudüs, grubu ikinci tamamladı.

Grup maçları sonunda üçüncü sırada yer alan Pınar Karşıyaka, son 16 turuna yükselmek için play-in turunda İspanya'dan Lenovo Tenerife ile eşleşti.

Toplam 2 galibiyet alacak ekibin son 16'ya kalacağı play-in turunda Pınar Karşıyaka, ilk maçta Lenovo Tenerife ile 12 Ocak Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacak. İkinci karşılaşma, 18 Ocak Salı günü İzmir'de, gerekirse üçüncü müsabaka ise 20 Ocak Perşembe günü Tenerife'de oynanacak.

Grup ikincisi Hapoel Bank Yahav Kudüs ise play-in'de Ukrayna'dan Prometey ile karşılaşacak.

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Pınar Karşıyaka, İspanya, Lenovo, Kudüs, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka'nın play-in turundaki rakibi Lenovo Tenerife oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Pınar Karşıyaka'nın play-in turundaki rakibi Lenovo Tenerife oldu - Son Dakika
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