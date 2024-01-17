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Pınar Karşıyaka, Rio Breogan'ı mağlup ederek son 16 turuna yükseldi - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka, Rio Breogan'ı mağlup ederek son 16 turuna yükseldi

Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu üçüncü ve son maçında Pınar Karşıyaka, İspanya temsilcisi Rio Breogan'ı 86-76 mağlup ederek seriyi 2-1 kazandı ve son 16 turuna adını yazdırdı. Karşılaşmada etkili bir oyun sergileyen Pınar Karşıyaka, baştan sona üstün bir performans gösterdi ve galibiyete ulaştı.

Pınar Karşıyaka, Rio Breogan\'ı mağlup ederek son 16 turuna yükseldi
17.01.2024 - 22:30,  Güncelleme: 22:34
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Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Paulo Marques (Portekiz), Beniamino Manuel Attard (İtalya)

Pınar Karşıyaka: Kenan Sipahi 4, Martin 6, Hilliard 17, Vitto Brown 17, Carey 10, Jaylon Brown 12, Mert Celep, Furkan Haltalı 6, Deniz Kılıçlı, McCollum 14

Rio Breogan: Garcia 5, Momirov 11, McLemore 11, Nakic 12, Sajus 6, Fernandez, Jogela 7, Polite, Sergi Quintela 14, Rudan 10, Ventura

1. Periyot: 22-17

Devre: 43-39

3. Periyot: 62-56

Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu üçüncü ve son maçında İspanya temsilcisi Rio Breogan'ı 86-76 mağlup eden Pınar Karşıyaka, seriyi 2-1 kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Karşılaşmaya Vitto Brown ve Kenan Sipahi'nin etkili oyunuyla başlayan Pınar Karşıyaka, McLemore'un sayılarına rağmen ilk 5 dakikayı 17-10 önde geçti. Hilliard'ın 3 sayılık basketiyle farkı 8 sayıya (22-14) kadar yükselten Pınar Karşıyaka, periyodu 22-17 üstün tamamladı.

İkinci periyodun başında farkı 13 sayıya (33-20) çıkaran Pınar Karşıyaka önünde konuk ekip 17. dakika içinde farkı 4 sayıya kadar düşürdü: 38-34. Pınar Karşıyaka, soyunma odasına 43-39 önde gitti.

Üçüncü periyoda daha iyi başlayan Pınar Karşıyaka, 25. dakikayı 12 sayı farkla 54-42 üstün geçti. Periyodun son dakikasına 58-52 önde giren yeşil-kırmızılı takım, çeyreği 62-56 üstün tamamladı.

Son periyotta bitime 4 dakika kala Rudan'ın basketiyle 70-70 beraberliği yakalayan rakibi karşısında Hilliard, McCollum ve Carey'le 9-0'lık seri bulan Pınar Karşıyaka, skoru 79-70'e getirdi. Müsabakadan 86-76 galip ayrılan Pınar Karşıyaka, son 16 turuna yükseldi.

Kaynak: AA
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