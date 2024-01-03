Pınar Karşıyaka, Rio Breogan\'ı yenerek avantaj yakaladı

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Boris Krejic (Slovenya), Gvidas Gedvilas (Litvanya), Alexandre Deman (Fransa)

PINAR KARŞIYAKA: Kenan Sipahi, Jaylon Brown 9, Martin 10, Vitto Brown 7, Carey 16, McCollum 25, Furkan Haltalı 7, Hakan Sayılı 2, Hilliard 13

RIO BREOGAN: McLemore 17, Morimov 19, Garcia 9, Sajus 6, Nakic 6, Polite, Rudan 6, Jogela 2, Fernandez 16, Quintela 4

1'İNCİ PERİYOT: 24-20

DEVRE: 52-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 73-62

Basketbol Şampiyonlar Ligi Play-In etabındaki ilk maçta temsilcimiz Pınar Karşıyaka, İspanyol rakibi Rio Breogan'ı evinde 89-85 yenerek son 16 turu için avantaj yakaladı. Karşıyaka'da McCollum, 25 sayıyla takımına galibiyeti getiren isim oldu. Toplam 2 galibiyete ulaşan tarafın Avrupa'da yoluna devam edeceği seride ikinci maç 10 Ocak Çarşamba günü İspanya'da oynanacak. Karşıyaka bu maçı da kazanırsa tur atlayacak. Galibiyet sayılarındaki eşitlik halinde son 16'ya adını yazdıracak tarafı yine seride saha avantajını elinde bulunduran temsilcimizin ev sahipliğinde 17 Ocak'ta yapılacak son maç belirleyecek.

Maçın başında Karşıyaka'nın pota altından Carey'le bulduğu sayılara konuk ekip McLemore'un sayılarıyla yanıt verdi. Breogan'ın öne geçtiği bölümde Martin'in üçlüğüyle skoru 20-20'ye getiren Karşıyaka ardından Hilliard'ın üçlük isabetiyle ilk periyodu 24-20 önde tamamladı.

İkinci periyotta temsilcimiz farkı çift hanelere taşıdı. İspanyol ekibinin farkı azaltmaya çalıştığı bölümlerde Carey'nin basketleri rakibin Karşıyaka'yı yakalamasına izin vermedi. Devre temsilcimizden McCollum'un 3 sayılık basketiyle 13 sayı farkla 52-39 sonuçlandı.

Üçüncü periyotta taraftarının müthiş desteğiyle üstünlüğünü koruyan Pınar Karşıyaka, son 10 dakikaya 73-62 önde girdi. Son periyotta temsilcimiz yaklaşık 7 dakika boyunca 5 sayı bulabilip skorda istediği performansı gösteremese de iyi savunma ve McCollum'un önemli anlardaki isabetleriyle maçı 89-85 kazanmayı başardı.