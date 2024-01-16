Pınar Karşıyaka, Rio Breogan\'ı yenerek son 16\'ya kalmak istiyor

Basketbol Şampiyonlar Ligi Play-In etabındaki üçüncü ve son maçta Pınar Karşıyaka, yarın İspanyol ekibi Rio Breogan'ı adını son 16 takım arasına yazdırma hedefiyle ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Bilet fiyatları tam 150, öğrenci 50 TL olarak belirlendi.

Eşleşmede evindeki ilk maçı 89-85 kazanıp, İspanya'daki rövanşı 80-73 kaybederek serinin 1-1'e gelmesine engel olamayan Karşıyaka yarın kazanırsa 3 yıl sonra son 16'ya kalacak. Geçen iki sezonda Şampiyonlar Ligi'ne Play-In'de veda eden Kaf-Kaf mağlup olursa ise Avrupa macerasını yine erken noktalayacak. Bu sezon Avrupa arenasında taraftarı önünde oynadığı 4 maçı da kazanan Karşıyaka, yine galip gelerek yoluna son 16'da devam etmek istiyor. Temsilcimiz rakibini geçerse K Grubu'nda İspanyol ekibi Lenovo Tenerife, İsrail'den Hapoel Bank Yahav Jerusalem ve Play-In etabından gelen Yunanistan'dan Peristeri'yle eşleşecek. Bu turda da maçlar çift devreli lig usulü oynanacak.