Pınar Karşıyaka galibiyet serisini sürdürmek istiyor - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka galibiyet serisini sürdürmek istiyor

04.03.2022 15:09
Pınar Karşıyaka galibiyet serisini sürdürmek istiyor

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, ligde 3 maçlık galibiyet serilerini Yukatel Merkezefendi Belediyesi maçıyla sürdürmek istediklerini söyledi.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, ligde 3 maçlık galibiyet serilerini Yukatel Merkezefendi Belediyesi maçıyla sürdürmek istediklerini söyledi.

Sarıca, yaptığı açıklamada, uzun bir aradan sonra tekrar ING Basketbol Süper Ligi'nde 6 Mart Pazar günü Yukatel Merkezefendi Belediyesi ile karşılaşacaklarını hatırlattı.

En son 1 ay önce Gaziantep Basketbol'la oynadıkları karşılaşmada taraftarlarıyla mücadele ettiklerini kaydeden Sarıca, Anadolu Efes galibiyetiyle başlayan 3 maçlık galibiyet serilerinin bulunduğunu, son 6 maçta uzatmada kaybettikleri Bahçeşehir Koleji dışında tüm karşılaşmalarını kazandıklarını hatırlattı.

Sarıca, bu seriyi sürdürmek istediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Sezon başında ilk 4 hedefimiz vardı ve bu hedefin içindeyiz. Bütün takımlar birbirine çok yakın ve ilk 4 içindeki takımlarla play-off hattının içindeki diğer ekiplerle çok az puan farkları var. Kalan haftalarda hata yapmadan yukarı grubun içinde bitirebildiğimiz en iyi yerde normal sezonu noktalamak istiyoruz. Son 3 sezonda 2 tane güçlü, geniş kadrolu THY Avrupa Ligi takımlarının arasındaydık. Yine bu sezonda da aynı şekilde aynı hedefi güdüyoruz."

Sakat oyuncuların durumu

Bu sene sakatlıklardan dolayı Michael Roll, Semih Erden ve James Blackmon'un ameliyat olduğunu hatırlatan Sarıca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü sezonu bütçemiz dahilinde kurguladığımızda oyuncu sayısı belliydi, bu bağlamda sakatlıklar bizi olumsuz etkiledi. Uzun süre sakatlığı süren Michael Roll şu an takıma döndü. Ligdeki uzun aralar bir taraftan sakatlıkların iyileşmesi, takımların yara sarması için iyi olurken diğer taraftan da takımların ritim kaybına da neden olabiliyor. Bu yüzden çift taraflı düşünmek lazım. Michael Roll'un uzun süren sakatlığından sonra dönüp tekrar bizle antrenman yapabilir hale gelmesinden dolayı mutluyuz. Semih Erden'in takıma yeniden dönmesi için yaklaşık 2 haftalık süreye ihtiyacı var."

"Taraftarımıza büyük sorumluluk düşüyor."

Sarıca, bu haftaki rakipleri Merkezefendi Belediyesi'nin alt sıralardan uzaklaşmak istediğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz de son derece ciddi bir şekilde sahada işimizi yaparak maçı kazanmak istiyoruz. Bu maçta taraftarımıza da büyük sorumluluk düşüyor. Biz hep beraber salon doluyken neler yapabileceğimizi daha önce birçok kez gösterdik, Anadolu Efes maçında 3 önemli eksiğe rağmen taraftarımızla bütünleşerek galibiyete ulaşmıştık. Bu hafta da dolu tribünler önünde güzel galibiyetle yolumuza devam ederiz."

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka galibiyet serisini sürdürmek istiyor - Son Dakika


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