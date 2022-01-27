Üye Girişi
Pınar Karşıyaka, sezon başından beri sakatlıklarla uğraşıyor - Son Dakika

Pınar Karşıyaka, sezon başından beri sakatlıklarla uğraşıyor

27.01.2022 11:03

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, yaşadıkları sakatlıkların takımı etkilediğini söyledi.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, yaşadıkları sakatlıkların takımı etkilediğini söyledi.

Sezon içinde Semih Erden ve Michael Roll'un operasyon geçirdiği Pınar Karşıyaka'da, son olarak James Blackmon'un da Anadolu Efes maçında yaşadığı sakatlığın ardından ameliyat edilmesine karar verildi.

Bu isimler dışında Alex Tyus, Amath M'Baye ve Tony Taylor da bazı maçlarda sakatlıklarına rağmen forma giymek durumunda kaldı.

Başantrenör Sarıca, AA muhabirine, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yollarına devam etmek için ellerinden geleni yapmalarına karşın, play-in turunda Lenovo Tenerife'ye elendiklerini dile getirdi.

Kurdukları kadroyla sezon başı beklentileri yükselttiklerini aktaran Sarıca, şöyle konuştu:

"Sezon başında kurduğumuz kadroyla sahada olamadığımız bir gerçek. Bizim 18-19 kişilik bir kadromuz bulunmadığı için bunu yolda telafi etmek de çok kolay olmuyor. Eksik kadrolarla Tenerife serisini son maça kadar getirdik. Belki orada alacağımız son bir ribauntla, 64-61 öne geçtiğimiz bölümde çok kolay üçlük yedik, bugün yine devam edecektik. Ortada bir bahane değil, gerçek var. Şu an 6 yabancı oyuncumuzun olduğu 14 kişilik kadromuzla bu sene Hapoel Kudüs maçı hariç hiçbir müsabakada eksiğimiz olmada mücadele edemedik."

Sarıca, her şeye rağmen ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayarak, "Tarif edilemeyecek şekilde şanssız bir sezon yaşıyoruz. Bunun saha içi yansımaları da var. Maçlar uzak ara kaybedilse tamam ama 1-2 topa kaybettiğimiz müsabakalar mevcut. Tenerife'deki ilk maçı da kazanabilirdik ama olmadı. Sporun içinde böyle şeyler var." ifadelerini kullandı.

"Kupalar ve maçlar hiçbir zaman kağıt üzerinde kazanılmaz"

Sezon başı favori gösterilmenin yanlış olduğunu, bunu kendisinin de dile getirdiğini aktaran Sarıca, "Kupalar ve maçlar hiçbir zaman kağıt üzerinde kazanılmaz. Bugünden sonra ne yapılabilir? Kalanlarla devam edeceğiz." diye konuştu.

Sarıca, ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes'e karşı eksik bir kadroyla çok önemli bir galibiyet aldıklarına dikkati çekerken, bu karşılaşmada sakatlanan James Blackmon'ın da ameliyatı sonrası 2-2,5 ay takımdan ayrı kalacağını duyurdu.

"Play-off etabında saha avantajını elde etmek istiyoruz".

Ligde ilk 4'ün içinde olduklarını hatırlatan Sarıca, "Play-off etabında saha avantajını elde etmek için ilk 4'te kalmak istiyoruz. Türkiye Kupası oynanırsa, her takımın olduğu gibi bizim de şansımız var. Kupada günlük performanslar ve sahadaki kadrolar önemli olacak. Bizim sakat oyuncularımızın yetişip yetişmeyeceği belli değil ama orada yine iddiamızı ortaya koyacağız. Ligin sonunda da play-off etabını en iyi yerde bitirmek için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Semih Erden'in ameliyat edildikten sonra koşulara yeni başladığını, Michael Roll'un ise şubat ayı başında Türkiye'ye döneceğini belirten Sarıca, "Umarım Türkiye Kupası'na veya kupa sonrasına yetişirler. Biz o zaman tabii ki daha derli toplu bir kadro olacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

Pınar Karşıyaka, sezon başından beri sakatlıklarla uğraşıyor
Pınar Karşıyaka, sezon başından beri sakatlıklarla uğraşıyor
Pınar Karşıyaka, sezon başından beri sakatlıklarla uğraşıyor

YORUMLAR
500

Basketbol Süper Ligi, Pınar Karşıyaka, Semih Erden, Ufuk Sarıca, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka, sezon başından beri sakatlıklarla uğraşıyor - Son Dakika Spor


Kastamonu'da kar kalınlığının 2 metreyi geçti! Vatandaşlar kaybolan araçlarını aramaya başladı Kastamonu'da kar kalınlığının 2 metreyi geçti! Vatandaşlar kaybolan araçlarını aramaya başladı         
11:57
27 Ocak Perşembe altının gram fiyatı 793 lira seviyesinden işlem görüyor 27 Ocak Perşembe altının gram fiyatı 793 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:51
Son dakika! Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini 11,4 puan yükseltti: 23,2 bekliyoruz Son dakika! Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini 11,4 puan yükseltti: 23,2 bekliyoruz         
11:40
Her anı Beşiktaş! Silahlı saldırıyla öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'dan kalan son kareler... Her anı Beşiktaş! Silahlı saldırıyla öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'dan kalan son kareler...         
10:48
Gerilimin tırmandığı Ukrayna'da bir asker, 5 silah arkadaşını öldürdü Gerilimin tırmandığı Ukrayna'da bir asker, 5 silah arkadaşını öldürdü         
10:12
Küfrettiği için iş arkadaşının başına çekiçle vura vura yaraladığı adam hayatını kaybetti Küfrettiği için iş arkadaşının başına çekiçle vura vura yaraladığı adam hayatını kaybetti         
10:02
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü Bircan Bali'yi gözyaşlarına boğdu: 7 kurşunla öldürdüler Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü Bircan Bali'yi gözyaşlarına boğdu: 7 kurşunla öldürdüler         
09:00
Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok! Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok!         
08:39
Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi         
07:31
Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
22:08
Felaketi yaşayan İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ'a bir gram kar düşmedi Felaketi yaşayan İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ'a bir gram kar düşmedi         
16:49
Fenerbahçe ayrılığıyla çok konuşulan Yıldız futbolcu, Galatasaray forması giymeye çok yakın Fenerbahçe ayrılığıyla çok konuşulan Yıldız futbolcu, Galatasaray forması giymeye çok yakın         
16:05
İBB'den kar uyarısı: Kar yağışı akşam geri dönüyor İBB'den kar uyarısı: Kar yağışı akşam geri dönüyor         
15:54
İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı! İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı!         
15:12

Son Dakika Haberleri
11:51 27 Ocak Perşembe altının gram fiyatı 793 lira seviyesinden işlem görüyor
11:50 Operasyon içeriden mi gerçekleşti? Ekrem İmamoğlu'ndan yemek yediği mekanla ilgili dikkat çeken sözler
11:48 Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'in ilk sözleri: Buna nasıl dayanacağım?
11:39 Son dakika! Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini 11,4 puan yükseltti: 23,2 bekliyoruz
11:29 Gülfem'in karşısına çıkan beklenmeyen isim kim? Kanunsuz Topraklar'ın son bölümünde neler oldu?
11:23 Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı
11:20 Öldürülmeden önceki son yayını! Şafak Mahmutyazıcıoğlu, dikkat çeken sözler söylemişti
11:17 Avukat Kudbettin Kaya da Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun saldırıya uğradığı aynı balık restoranında öldürülmüştü
11:15 Fed'in faiz kararı sonrası dolar yükselişe geçti! Kur 13,60 seviyesinden işlem görüyor
11:12 Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan Ece Erken'in yılbaşında ne demişti?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2022 12:06:41. #1.12#
SON DAKİKA: Pınar Karşıyaka, sezon başından beri sakatlıklarla uğraşıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement