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Pınar Karşıyaka, Tofaş'ı farklı yendi - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka, Tofaş'ı farklı yendi

Basketbol Süper Ligi'nde liderlik yarışını sürdüren Pınar Karşıyaka, Tofaş'ı 98-71 yenerek üst üste 8. galibiyetini aldı. Karşıyaka, yüksek 3 sayılık isabetleriyle rahat bir galibiyet elde etti.

Pınar Karşıyaka, Tofaş\'ı farklı yendi
25.12.2023 - 11:48,  Güncelleme: 11:50
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Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 8'inci galibiyetini Tofaş'ı evinde 98-71 yenerek alırken, 13 maçta 10 galibiyetle liderlik yarışını sürdüren Pınar Karşıyaka yüksek 3 sayılık isabetiyle rahat bir galibiyete ulaştı.

Henüz ilk periyottan Tofaş potasına üçlük yağdıran Kaf-Kaf, maç boyunca 18 üçlük isabeti bularak yüzde 56.2'lik oran yakaladı. Yeşil-kırmızılıların yabancıları Hilliard 9'da 6 üçlük isabetiyle 25 sayı, Martin 6'da 4 isabetle 19 sayı, McCollum yine 6'da 4 üçlük isabetiyle 16 sayı, Vitto Brown da 3'te 2 isabetle 14 sayı üretti. İlk yarının son iki maçı öncesinde çıkışını sürdüren Karşıyaka, evinde bu sezon ligde ve Avrupa'da çıktığı 10'uncu karşılaşmayı da kazandı.

Bu tempoyla kazanamayacakları maç olmadığını söyleyen başantrenör Ufuk Sarıca, "Bütün takımı kutluyorum. Çok zor, yoğun 3 deplasmanlı bir haftanın sonunda kazanmak, hele böyle tempolu, yüksek skorlu kazanmak önemli. Biz zaten topu paylaşıyoruz. Bizim derdimiz ve kritik zamanlara gelen sıkıntımız öne geçtikten sonra o tempoyu koruyamamak. Bu tempoyu her güne yayarsak kazanamayacağımız maç olmayacak. Bunun devamı için çalışacağız. Bütün taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA
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