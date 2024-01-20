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Pınar Karşıyaka, transfer yasağını kaldırdı - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka, transfer yasağını kaldırdı

Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına kaldıktan sonra transfer yasağını kaldırdı. Kulüp, yabancı oyuncu alacaklarını ödeyerek FIBA'dan gelen yasağı kaldırdı. Karşıyaka, sezon sonuna kadar eski borçları nedeniyle transfer yasağı alma tehlikesi olmadan yoluna devam edecek.

Pınar Karşıyaka, transfer yasağını kaldırdı
20.01.2024 - 13:28,
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İZMİR,

BASKETBOL Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde Rio Breogan'ı eleyerek adını 3 yıl sonra son 16 takım arasına yazdıran Pınar Karşıyaka, Avrupa'da yoluna devam eder etmez transfer yasağını kaldırdı. Yeşil-kırmızılılarda 2021 yılından kalan 800 bin Dolar tutarındaki yabancı oyuncu alacakları nedeniyle FIBA'dan gelen transfer yasağını sezon başında paranın büyük bölümünü ödeyerek açan Asbaşkan İlker Ergüllü ve şube yönetimi, kalan 350 bin Dolar borcu da kapattı.

Breogan maçı sonrası İstanbul'a çıkarma yaparak Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Başkan Vekili Ömer Onan'la Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki TBF merkezinde bir araya gelen İlker Ergüllü ile Genel Menajer Selim Çınar, FIBA yönetimiyle de temas kurup transfer yasağı engelini çözdü. Sezon sonuna kadar eski borçları yüzünden transfer yasağı alma tehlikesi kalmayan Karşıyaka, lig, Avrupa ve Türkiye Kupası finallerindeki kritik periyot öncesi kadrosuna 7'nci yabancı takviyesi yapmayı planlıyor.

LİGDE RAKİP FENERBAHÇE

AVRUPA'da son 16'ya kalmayı başaran Pınar Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'ndeki zirve yarışında yarın Fenerbahçe Beko'ya konuk olacak. Ülker Spor Salonu'ndaki maç saat 20.30'da başlayacak. Ligde üst üste 8 galibiyetle zirve yarışına ortak olduktan sonra 2 yenilgi alan Karşıyaka, geçen hafta Aliağa Petkimspor'u yenip tekrar çıkışa geçti. Kaf-Kaf 16 maçta 11 galibiyetle dördüncü sırada yer alıyor. Antrenör Sarunas Jasikevicius yönetiminde iyi bir çıkış yapan Fenerbahçe, Euroleague'de dün Zalgiris Kaunas'a deplasmanda 98-75 yenildi. Sarı-lacivertli ekip ligde 13 galibiyetle ikinci durumda. Bu maçın ardından Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki ilk hafta Tenerife'yi ağırlayıp, ligde Anadolu Efes'i konuk edecek Karşıyaka rakibini sezonun ilk yarısında İzmir'de 84-79 yenmeyi başarmıştı.

Kaynak: DHA
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