Pınar Karşıyaka, Yunanistan\'da mağlup oldu

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu'nda Yunanistan'da Peristeri'ye yenilen Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Son saniyeye kadar kazanabileceğimiz bir maçtı, geri adım atmadık ama oyun aklımız ve kötü tercihler kazanmamıza engel oldu." dedi.
Sarıca, yaptığı açıklamada, ilk yarıda çok iyi savunma yaptıkları Peristeri karşısında ikinci devreye tereddütlü başladıklarını söyledi.
Bu süreçte kolay atışları sayıya çeviremediklerini kaydeden Sarıca, "Ancak esas problem maç boyunca verdiğimiz hücum ribauntları oldu. Maçın son 5 dakikasında da oyun dengedeyken gereksiz zorlama atışlarla kötü tercihlerde bulunmamız maçı kaybetmemize neden oldu. Son saniyeye kadar kazanabileceğimiz bir maçtı, geri adım atmadık ama oyun aklımız ve kötü tercihler kazanmamıza engel oldu." dedi.
Avrupa'da son dış saha galibiyetini 2021-2022 sezonunda Polonya'da Stal Ostrow Wielkopolski ekibini 22 Aralık 2021'de 86-69'luk skorla yenerek alan Pınar Karşıyaka, deplasmanda üst üste 12. maçını kazanamadı.
K Grubu'nda dördüncü maçların ardından tek galibiyeti bulunan Pınar Karşıyaka'nın gruptan çıkma şansı azaldı. Yeşil-kırmızılı ekip, kalan 2 maçında üçer galibiyeti bulunan Lenovo Tenerife ile İspanya'da, İsrail ekibi Hapoel Bank Yahav'la Bosna Hersek'te karşılaşacak.
İzmir temsilcisi, ilk 2 ekibin yoluna devam edeceği organizasyonda 2 müsabakasını kazanıp, Lenovo Tenerife veya Hapoel Bank Yahav'ın kalan iki maçını da kaybetmesini bekleyecek.
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