Pınar Karşıyakalı M'Baye ülkesinde parladı - Son Dakika
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Pınar Karşıyakalı M'Baye ülkesinde parladı

28.02.2022 13:03
Pınar Karşıyakalı M'Baye ülkesinde parladı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın yıldızı Amath M'Baye, Fransa Milli Takımı'nda ülkesini Portekiz önünde sırtladı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın yıldızı Amath M'Baye, Fransa Milli Takımı'nda ülkesini Portekiz önünde sırtladı. M'Baye, Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Fransa'nın Portekiz'i deplasmanda 68-56 yendiği maçta 16 sayıyla en skorer isim oldu. Tur atlamayı garantileyen M'Baye'nin formasını giydiği Fransa, bu galibiyetle elemelerde 4'te 4 yaparak liderliğini sürdürdü. 16 Şubat'ta Türkiye Kupası'nda Anadolu Efes'e 87-64 yenildiği maçın ardından milli ara nedeniyle maç yapmayan Pınar Karşıyaka, ligde 6 Mart Pazar akşamı Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i ağırlayacak.


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Basketbol Süper Ligi, Pınar Karşıyaka, Fransa, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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